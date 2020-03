Pressemitteilung BoxID: 789378 (Kunstbalkon e. V.)

"Aufheben": Michael Evers und Jörn Budesheim zeigen neue Arbeiten im Kunstbalkon

Vom Freitag, den 24. April bis Sonntag, den 26. April zeigen die beiden Kassler Künstler Michael Evers und Jörn Budesheim im Kunstbalkon Kassel neue Arbeiten. Unter dem Titel "Aufheben" werden kleinformatige Zeichnungen und Collagen zu sehen sein. Die Eröffnung findet am 24.04.2020 um 19 Uhr statt.



Die beiden Künstler verbindet ein leidenschaftliches Interesse für philosophische Fragestellungen. Kunst und Philosophie stehen dabei in einem spannungs- und lustvollen Verhältnis. Der Titel der Ausstellung spiegelt das wider: "Aufheben" bezeichnet gemäß dem deutschen Philosophen Hegel einen Prozess, bei dem etwas sowohl aufgelöst, überwunden als auch bewahrt wird: Kann man mit ästhetischen Mitteln den Unterschied zwischen Kunst und Philosophie "aufheben"? Den Besucher erwarten Arbeiten, die auf die Kraft der Sinnlichkeit setzen. Malerei, Zeichnung und Farbe sind durch nichts zu ersetzen. Philosophische Begriffe, Bruchstücke und Zitate fügen sich ein oder treten als Irritation hinzu. Die unterschiedlichen ästhetischen Ansätze von Evers und Budesheim kommen dabei in einen Dialog - ohne sich gegenseitig aufzuheben.



Zu der Veranstaltung ist ein Künstlergespräch geplant. Der genaue Termin des Gesprächs wird auf der Seite www.kunstbalkon.de rechtzeitig angekündigt.



“Aufheben”: Michael Evers und Jörn Budesheim zeigen neue Arbeiten

24.04. bis 26.04.2020

Freitag, Eröffnung ab 19 Uhr. Samstag und Sonntag jeweils von 16 bis 19 Uhr

Kunstbalkon, Frankfurter Straße 62, 34121 Kassel

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (