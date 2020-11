.

Von der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu

Bielefeld öffentlich bestellter und vereidigter Versteigerer

R E C H T S B E I S T A N D

zugelassen vom Oberlandesgericht Hamm

Gerichtsgutachter - Testamentsvollstrecker

fiskalischer SACHVERSTÄNDIGER



Nachlassauktion mit Bildern des Peter August Böckstiegel



Auf der Weihnachtsauktion des Auktionshauses Jentsch gelangen aus einem wohlhabenden Nachlass 9 Original Bilder: Aquarelle, Tusche und Original Radierungen zur Auktion.



Eine Anzahl derartig vieler Original Bilder von Peter August Böckstiegel wurden bisher in Deutschland noch auf keiner Auktion versteigert.

Sammler von Böckstiegel können diese Werke bestaunen und auch ersteigern.



Die Auktion findet am 28. November statt, die Besichtigung ist ab 12 Uhr, der Beginn um 14 Uhr.

