creole festival 2017 Aufruf an Bands und Musiker zur Bewerbung

Creole südwest sucht Bands, Musikerinnen und Musiker aus Südwestdeutschland für das bundesweite creole festival



Creole, das bundesweite Netzwerk für globale Musik aus Deutschland startet in einen neue Runde. Mehr als 5000 Musikerinnen und Musiker, viele davon mit einem migrantischen Lebenshintergrund, haben sich seit 2006 an den vier bisherigen Wettbewerbsrunden beteiligt und damit eindrucksvoll demonstriert, welche kulturelle Vielfalt im heutigen Musikleben Deutschlands auf höchster Qualität existiert. Auf der Tagung creole2day hat der Trägerverein creole im November 2015 in Karlsruhe neue Ideen für ein creole2morrow entwickelt. Als eines der Ergebnisse findet im November 2017 das erste creole festival in Hannover statt, zu dem die acht creole-Regionalverbände Gruppen entsenden. Creole südwest hat nun Musikerinnen und Musiker aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland aufgerufen, sich in den kommenden Tagen für einen der beiden Plätze im Bundesfestival zu bewerben. Die Bewerbungsunterlagen finden sich unter www.freiburg.de/creole-suedwest. Stilistisch sind keinerlei Grenzen gesetzt, egal ob gerockt, gerappt oder gejazzt wird, ob es sich bei den Bewebern um Elektronikmusiker oder Singer/Songwriter handelt. Hauptsache, in ihrer Musik kommt ein kulturenübergreifender Gedanke zum Tragen. Bis zum 15. Juli 2017 können Bewerbungen über info@creole-suedwest.de eingereicht werden. Ansprechpartner beim Kulturamt der Stadt Freiburg ist Wolfgang Herbert, telefonische Anfragen unter 0049 171 1949180. Über das creole-Netzwerk informiert die Webseite http://www.creole-globalemusik.de.

