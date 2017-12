Auf dem Kulturgut wird es weihnachtlich!

Am dritten Adventswochenende geht es in Oelde-Stromberg besinnlich zu. Denn der Weihnachtsmarkt auf dem Kulturgut Haus Nottbeck öffnet am 16. und 17. Dezember erstmals seine Pforten. Besucher dürfen sich auf Geschenkideen, Glühwein, weihnachtliches Naschwerk und ein festliches Rahmenprogramm freuen. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag (16.12.) von 13.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag (17.12.) von 13.00 bis 18.00 Uhr. Bei einem gemeinsamen Weihnachtssingen am Sonntag um 16.00 Uhr können sich alle Gäste auf die Festtage einstimmen.



Das Ambiente des ehemaligen Ritterguts Haus Nottbeck ist geradezu prädestiniert für einen stimmungsvollen Akzent zur Weihnachtszeit. Im Advent sorgen ein festlich beleuchtetes Gartenhaus und ein stattlicher Weihnachtsbaum traditionell für eine feierliche Atmosphäre. In diesem Jahr lockt das Kulturgut erstmals mit einem weihnachtlichen Markt. Im Innen- und Außenraum präsentieren heimische Anbieter ihre Geschenkideen kurz vor dem Fest. Textilien, Holzarbeiten Honigprodukte, Bücher und Spielzeuge sind hier zu entdecken. Daneben lädt das KulturCafé mit Waffeln, Glühwein, Kuchen und herzhaften Leckereien zum Verweilen in gemütlicher Atmosphäre ein.



Für Weihnachtsstimmung sorgt auch das Begleitprogramm auf der Bühne des Kulturguts: Am Samstag um 16.00 Uhr tritt der „Projektchor Lichtblick“ aus Diestedde unter Leitung von Martina Schröer auf. Am Sonntag dürfen sich die jungen Gäste ab 14.30 Uhr auf den Besuch von Sankt Nikolaus freuen. Für alle Musikbegeisterten gibt es außerdem ab 16.00 Uhr die Gelegenheit, sich mit traditionellen Weihnachtsliedern auf die Festtage einzustimmen. Ein eigens hierfür zusammengestelltes Holzbläserensemble der Musikschule Beckum-Warendorf unter Leitung von Christoph Schröer wird die Lieder begleiten. Musikschulleiter Holger Blüder, das gesamte Nottbeck-Team und das Team vom KulturCafé Teeke freuen sich auf viele stimmgewaltige Besucher, die den Nottbecker Weihnachtsmarkt zum Klingen bringen.



Für Kinder hat auch das Literaturmuseum im Nottbecker Herrenhaus an beiden Tagen abwechslungsreiche Aktionen parat: Geboten werden ein Mal- und Bastelspaß in der Bibliothek, Kinderbuchlesungen und eine spannende Museumsrallye.



Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts

SA 16.12.2017 | 13.00 – 20.00 Uhr

SO 17.12.2017 | 13.00 – 18.00 Uhr

Weihnachtssingen: SO 17.12.2017 | 16.00 Uhr



Über die Weihnachtszeit bleiben Museum und KulturCafé an folgenden Tagen geschlossen: 24., 25., 26. Dezember; 31. Dezember 2017 und 1. Januar 2018



Informationen und Anmeldung: Tel. 02529/945590 und www.kulturgut-nottbeck.de



Museum für Westfälische Literatur – Kulturgut Haus Nottbeck

Landrat-Predeick-Allee 1

59302 Oelde-Stromberg



Öffnungszeiten: Dienstag – Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr

Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 11.00 – 18.00 Uhr



Kultur-Café: Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 14.00 – 18.00 Uhr

