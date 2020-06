Pressemitteilung BoxID: 801590 (Kultur & Veranstaltungen Eigenbetrieb der Stadt Rastatt)

Sebastian Niklaus Duo in der Reithalle

Mit dem Sebastian Niklaus Duo erklingt am Freitag, 5. Juni, nach langer Corona‐ Pause endlich wieder Livemusik in der Reithalle.



Der Karlsruher Singer‐Songwriter Sebastian Niklaus tauscht 2013 seinen erlernten Beruf als Elektroingenieur gegen die Musik ein. Er spielt deutschlandweit zahlreiche Auftritte, geht mit der Berliner Band Staubkind auf Tour und ist in Radio und Fernsehen präsent. Die von Edo Zanki produzierte Single „In mir“ wird zum Radio‐Erfolg. Mit „Ziel vor Augen“ landet er in der bundesweiten ARD Hitnacht. Die aktuelle Veröffentlichung „Wenn ich sage, was ich denke“ wird erstmals auch in Österreich und Belgien vorgestellt.



Am 5. Juni kommt er nun zum dritten Mal für ein Konzert in die Reithalle Rastatt. Mit Gitarre, Ukulele und humorvoller Moderation führt er durch sein Programm aus eigenen deutschsprachigen Stücken und ausgewählten Coversongs. Er singt über Ziele im Leben, Freundschaft, Verlust, die Liebe, sein kleines Heimatdorf (Elchesheim‐Illingen) oder auch, warum ihm als Elektroingenieur 50Hz nicht mehr reichen. Bei diesem Duoauftritt wird er zusätzlich vom langjährigen musikalischen Weggefährten Norbert Stölzel begleitet, der die Songs mit Piano, Gitarre und zweiter Stimme virtuos ummalt.



Mit Sandie Wollasch & Matthias Hautsch (12.6.), This Maag (13.6.) und 2cool (20.6.) wird die Konzertreihe weiter fortgesetzt. Alle Konzerte beginnen um 20:00 Uhr. Die Eintrittskarten sind ausschließlich online unter www.reservix.de als Einzelplätze oder Doppelplätze buchbar. Der Zugang in die Reithalle ist nur mit Alltagsmaske möglich, die am Sitzplatz abgenommen werden kann. Es gelten die üblichen Abstands‐ und Hygieneregelungen.

