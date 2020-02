Pressemitteilung BoxID: 788045 (K+S Aktiengesellschaft)

Sommerparty mit SALDORO

Die neuen Trendrezepte für die etwas andere Grillparty

Wenn die Tage wärmer werden und die Sonne lacht, lockt es uns wieder nach draußen in die Natur! Eine tolle Zeit, um alle Freunde im eigenen Garten, im Hinterhof oder am Grillplatz für einen schönen Abend zusammenzubringen – und, um auf dem Rost kulinarisch etwas Neues auszuprobieren! SALDORO hat sechs Tipps, damit deine Party mal anders gelingt und einen echten Unterschied macht.



Tipp 1: Cocktails statt Sekt



Die etwas andere Sommerparty überrascht schon vor dem Grillen mit einem abwechslungsreichen Aperitif. Setze hier lieber auf leckere Longdrinks und Cocktails statt auf Sekt und Bier. Das macht deine Party gleich etwas sommerlicher und frischer. Im Gin Basil trifft Gin auf Basilikum und Zitronensaft. Hübsch angerichtet in Getränkespendern und mit frischen Basilikumblättern und Zitronen- oder Limettenscheiben garniert, macht er auch optisch für jeden Partygast etwas her. Unser Tipp: Tunke den Rand deiner Cocktail- und Longdrinkgläser vorher in Zucker und SALDORO Ursalz Rosa ein – das ist nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern macht den kulinarischen Abend gleich noch etwas aufregender.



Tipp 2: Marinade – selbstgemacht statt fertig gekauft



Mal ehrlich: Zu einer echten Sommerparty gehört das Grillen wie zu SALDORO das Salz. Und da darf für viele das Fleisch einfach nicht fehlen.



Selbstgemachte Marinaden mit internationalen Aromen und Gewürzkombinationen bringen Abwechslung in dein Barbecue.



Die Fünf-Gewürz-Marinade aus Fenchelsamen, Sternanis, Szechuanpfeffer, Gewürznelken und Zimt passt als asiatisch angehauchte Marinade zum Steak. Damit dieses gut gelingt, solltest du beim Grillen ein paar Dinge beachten: Salze das Fleisch zum einen erst kurz bevor es auf den Grill kommt oder danach, denn das Salz entzieht dem Steak viel Wasser, und achte zum anderen beim Grillen auf die Kerntemperatur des Fleisches. Am einfachsten gelingt dir das mit einem Grillthermometer. Die optimale Kerntemperatur liegt beim Rumpsteak zwischen 55 °C (medium) und 60 °C (well done).



Tipp 3: Fisch statt Fleisch



Mediterraner wird deine Party, wenn Fisch auf den Rost kommt. Ob Lachs oder Garnelen – für den Grill eignen sich nahezu alle Sorten. Doch Fisch ist extrem hitzeempfindlich. Darum solltest du ihn beim Grillen etwas weiter entfernt von der Glut brutzeln und den Rost etwas höher als beim üblichen Fleisch stellen. Auf Zedernholzplatten gelingt Seafood besonders gut. Wichtig dabei: Weiche die Platten mindestens 2 Stunden vor dem Grillen in Wasser ein. Mit einer fruchtigen Marinade aus Zitrusfrüchten und mediterranen Kräutern für den Fisch ist die Erinnerung an den letzten Urlaub am Mittelmeer perfekt. Wir empfehlen die Kombination von Orangen und Rosmarin.



Tipp 4: Pizzabrot statt Baguette



Zu Fisch und Fleisch darf eine herzhafte Beilage nicht fehlen. Wer keine Lust mehr auf das klassische Kräuterbaguette hat, der sollte eine echte Trendalternative probieren: das leckere libanesische Pizzabrot Manakish. Es kann mit zahlreichen Belägen und levanten Gewürzen verfeinert werden – wie z. B. mit Tomaten, Schwarzkümmel und Sumach, einem fein-säuerlichen Gewürz aus der arabischen Küche. Du bekommst es in türkischen und orientalischen Läden.



Tipp 5: Sorbet statt Milcheis



Abschließend ein erfrischendes Dessert gefällig? Fruchtig und abwechslungsreich wird es mit einem eisgekühlten Sorbet, bei dem nahezu alles erlaubt ist. Beim verführerisch roten Himbeer-Paprika-Sorbet mit Honig und SALDORO Meersalz gehen Obst und süß-salzige Komponenten eine ungewohnt harmonische Verbindung ein. Orangenschale, Kardamom und Zimt bringen ein neues Geschmackerlebnis ins Dessert – die Fenchel-Cracker sorgen dabei für den Extracrunch.



Tipp 6: Kühle Getränke im Nu



Wer kennt das nicht? Im Kühlschrank stapelt sich das Grillgut und schon fehlt der Platz, um die Getränkeflaschen zu kühlen. Kein Problem, denn mit Wasser, Eis und Salz kannst du deine Getränke blitzschnell runterkühlen: Einfach einen Beutel Eis oder Crushed Eis mit Wasser in eine Schale geben, Flaschen reinstellen und Salz drüberstreuen. Das Salz lässt das Eis schnell schmelzen und entzieht den warmen Getränken Energie – dadurch werden sie sofort kühl. Unser Tipp: Nimm als Behältnis am besten eine Zinkwanne. Diese bietet nicht nur ausreichend Platz, sondern sieht auch stylish aus.



Lust auf noch mehr Grillinspirationen mit SALDORO? Zum Download unserer veganen Grillrezepte geht’s hier: https://nextcloud.food-professionals.de/index.php/s/jwEHRPjnLYeqCWf



Über SALDORO



SALDORO ist eine Marke der K+S Minerals and Agriculture GmbH. Mit seinem modernen, geselligen Markenauftritt und seinem breiten Sortiment aus naturreinen Ur- und Meersalzen sowie hochwertigen Kristallsalzen steht SALDORO für vielseitigen, bewussten und gemeinsamen Genuss im Premium- und Daily-Cooking-Segment.



Das Ursalz von SALDORO gilt mit seinen 250 Millionen Jahren als ein unvergleichbar reines Naturprodukt. Es wird an den norddeutschen Standorten Bernburg und Grasleben in 400 bis 750 Meter Tiefe bergmännisch abgebaut und direkt vermahlen. Das SALDORO Ursalz Rosa ist das einzige naturbelassene rosa Salz aus Deutschland, das wertvolle Eisenmineralien enthält. Seit April 2018 bereichert zudem ein naturreines Meersalz aus den Salzgärten im Iberischen Naturpark die Produktrange von SALDORO. Das Kristallsalz wird aus der Sole des urzeitlichen Zechsteinsalzes in Norddeutschland gewonnen und ist von Natur aus weiß.



Die sympathische Marke SALDORO ist Gewinner des renommierten German Brand Awards und wurde mit ihrer Neueinführung des SALDORO Meersalzes als Produkt des Jahres 2019 ausgezeichnet. Das SALDORO Ursalz Rosa ist Kulinarischer Botschafter Niedersachsens sowie Produkt des Jahres 2020.

