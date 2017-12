Besuch bei den Patienten der Kliniken an der Paar

Die Patienten der Kliniken an der Paar hatten traditionell prominenten Besuch. Landrat Dr. Klaus Metzger und seine Stellvertreter Peter Feile und Manfred Losinger sowie stellvertretender Bürgermeister Richard Scharold statteten mit den Chef- und Belegungsärzten den Patienten auf allen Stationen einen Besuch ab.

Krankenhaus Aichach

Das Krankenhaus Aichach und das Krankenhaus Friedberg bilden die Kliniken an der Paar. Beide Häuser arbeiten patientenorientiert in der Betreuung und sind eng mit den niedergelassenen Ärzten verzahnt. Die Hauptfachabteilungen des Krankenhaus Aichach sind Innere Medizin, Unfall- und Orthopädische Chirurgie. Im Krankenhaus Friedberg liegen die Hauptfachabteilungen neben der Inneren Medizin auf Allgemein- und Viszeralchirurgie. In beiden Häusern zählen Gynäkologie/Geburtshilfe, HNO sowie in Friedberg noch die Orthopädie und Chirurgie zu den Belegabteilungen. Darüber hinaus gehören Endoskopie, Radiologie und Labor zu den Funktionsbereichen der Kliniken an der Paar sowie im weiteren Leistungsspektrum die Physikalische Therapie.

