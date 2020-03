Pressemitteilung BoxID: 789959 (KOSMETIK International Messe GmbH)

Verschiebung COSMETICA Frankfurt 2020

Die COSMETICA Frankfurt wird vorverlegt - neuer Termin im August

Die Ausbreitung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 führt in diesem Messejahr zu zahlreichen Terminverschiebungen – das betrifft leider auch die COSMETICA Frankfurt. Die Branchenmesse wird nicht wie geplant vom 26. bis 27. September 2020 stattfinden, sondern auf den 22. und 23. August 2020 vorgezogen.



Grund für die Vorverlegung ist eine durch den Coronavirus bedingte Verschie-bung der BEAUTY Düsseldorf, die jüngst ihren Nachholtermin bekanntgab und eine Woche vor das ursprünglich für die COSMETICA Frankfurt geplante Wo-chenende gelegt wurde. Die Veranstalterin KOSMETIK international Messe GmbH hat sich daher in Abstimmung mit der Messe Frankfurt entschlossen, die COSMETICA Frankfurt auf den früheren August-Termin vorzuziehen, der in den besucherrelevanten Bundesländern: Hessen, NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein nicht in die Ferienzeit fällt.



Die COSMETICA Frankfurt richtet sich an Profis aus den Bereichen Dienstleis-tungskosmetik, Fußpflege, Nails und Wellness. Sie verzeichnet alljährlich mehr als 13 000 Besucher.



Mehr Informationen zu den Messen finden Sie auf www.cosmtica.de

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (