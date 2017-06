40 Jahre Konzertchor Darmstadt - Joseph Haydn: Die Schöpfung

Zu seinem 40-jährigen Jubiläum bringt der Konzertchor Darmstadt als zentrales Jubiläumskonzert die „Schöpfung“ von Joseph Haydn zur Aufführung. Begleitet wird der Chor von der Darmstädter Hofkappelle auf historischen Instrumenten.



Frau Ruth Wagner, Ministerin a.D. wirft als Laudatorin ihren ganz persönlichen Blick auf das Schaffen und Werk des Komponisten sowie die künstlerischen Meilensteine des Konzertchors. Als Darmstädter Kulturpolitikerin hat sie die Entwicklung des Konzertchors hautnah miterlebt. Zweiter Laudator des Abends wird Dr. Arnulf Rosenstock, ehemaliger Sänger des Konzertchors und Vorsitzende der Freunde & Förderer des Konzertchors Darmstadt sein.



Die Sopranistin Martina Rüping hat sich als Interpretin mit großen Opernpartien, Lied- und Konzertrepertoire international einen Namen gemacht. Der Berliner Tagesspiel lobte ihren „wunderbar leuchtenden Sopran, der jedem Botticelli-Engel zur Ehre gereichen würde“.



Der in Berlin geborene Tenor Marc Adler ist seit 2010 als freischaffender Sänger u.a. am Staatstheater Darmstadt, am Staatstheater Nürnberg, am Hessischen Staatstheater sowie an der Oper Leipzig tätig.



David Pichlmaier, Bariton, ist seit der Spielzeit 2008/2009 Ensemblemitglied des Staatstheaters Darmstadt. Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Gesangswettbewerbe, wie u.a. „Das Lied“/Berlin und der „Brahmswettbewerb“/Pörtschach.



Die Darmstädter Hofkapelle besteht zum größten Teil aus jungen Instrumentalisten, die außerhalb ihrer Tätigkeit in der Darmstädter Hofkapelle nur solistisch oder in kleinen Besetzungen auftreten. Die Musiker spielen in der klassischen Stimmung 430 Hz, was in Verbindung mit den barocken Instrumenten wunderbare Klangfarben entstehen lässt, die gerade bei der Schöpfung notwendig sind.



Wir freuen uns auf ein Konzert mit über 100 Mitwirkenden!



Tickets ab 14 € zzgl. Gebühren gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.konzertchor-darmstadt.de,



online bei AD Ticket https://www.adticket.de/Die-Schopfung-von-Joseph-Haydn/Darmstadt-Pauluskirche/25-06-2017_19-00.html#?slink



oder im Konzertchorbüro unter Telefon 06151 / 20 400.

