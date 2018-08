Stressvermeidung: Gesunde Mitochondrien sichern Lebensqualität

Die positive Wirkung von Höhentraining ist meist nur Sportlern bekannt. Dabei wirken sich die Effekte dosierter Sauerstoffkonzentrationen auch auf den "Ottonormalverbraucher" vorteilhaft aus - die Leistungsfähigkeit, die Gesundheit und das Wohlbefinden kann erheblich gesteigert werden, indem Gebirgs-, also sauerstoffreduzierte Luft eingeatmet wird. Diese in den Bergen auf natürliche Weise einsetzende Zellauffrischung verbessert den Energiehaushalt des Menschen nachhaltig und führt zu mehr Lebensqualität und robuster Gesundheit. Hierzulande wächst die Anzahl chronischer Krankheiten, die in 90 Prozent der Fälle auf Störungen in den Zellen zurückzuführen sind. Häufig liegt die Ursache im psychischem Stress.Die Batterie ist leer, man fühlt sich ausgelaugt, selbst die kleinsten Arbeiten erscheinen wie eine immense Belastung. Der Gang zum Arzt ist ermüdend, da dieser keine exakte körperliche Ursache für das Unwohlsein und die extreme Müdigkeit feststellen kann. Wie kann diesem Erschöpfungszuständen erfolgreich entgegengetreten werden? Die funktionelle Medizin setzt bei der Stärkung der Zellkraftwerke, den Mitochondrien, an. Denn sie versorgen den Organismus mit Energie und beeinflussen die Gesundheit des Menschen in hohem Maße. In dem Zusammenhang verwenden Ärzte und Heilpraktiker in über 400 Praxen bereits die wissenschaftlich fundierte Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie der Cellgym Group. Das wirkungsvolle Zelltraining kann mit dem nach modernster Technik entwickeltem Gerät "CellAir Gecko" sowohl in medizinischen Einrichtungen als auch zu Hause durchgeführt werden. Während der Patient in bequemer Ruheposition abwechselnd sauerstoffarme und sauerstoffreiche Luft einatmet, werden beschädigte Mitochondrien, vom Körper abgestoßen, um sodann neue, leistungsfähige Zellkraftwerke zu bilden, die die Gesundheit des Anwenders nachhaltig stärken - das belegen zahlreiche Studien. Während der Anwendung werden individuelle Faktoren wie die genetische Empfindlichkeit bei Hypoxie, das Alter sowie die Sportlichkeit berücksichtigt. Die Regeneration des Körpers wird in Form von wohltuender Entspannung und erhöhter Leistungsfähigkeit wahrgenommen.Neu und bisher einzigartig ist der im CellAir Gecko integrierte Cellgym HRV Basistest - eine sensible Überwachung der Herzfrequenzvariabilität (HRV). Dieser gibt Aufschluss über die Herzaktivität und den Wert der Erholungsfähigkeit und liefert so eine zentrale Grundlage für die Diagnose und Therapie das Herz und den Organismus betreffender Erkrankungen. Mit der integrierten HRV-Messung sowie der dynamischen Rhythmogramm-Anzeige bietet Cellgym ein komfortables Tool, mit dem der persönliche Zustand des Nutzers zuverlässig im Onlinemodus erfasst wird: Der HRV Basistest liefert exakte Rückschlüsse auf seine aktuelle Stressbelastung und Regulationsfähigkeit. Je nach Puls dauert er zwischen drei und sechs Minuten. Aufgrund der daraus resultierenden Angaben kann das Training noch präziser auf den Menschen zugeschnitten werden. Das fördert die Möglichkeit optimale Ergebnisse zu erzielen.Mit diesen neu integrierten Funktionen bietet Cellgym eine Therapiemöglichkeit an, die im Gesundheitsmanagement richtungsweisend ist. "Durch die Re-Programmierung des mitochondrialen Zellstoffwechsels, die das Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training bewirkt, können Erschöpfungszustände präventiv behandelt werden. Die Technik des CellAir Geckos inklusive der fortschrittlichen Herzfrequenzvariabilität ist ein Meilenstein in der medizinischen Entwicklung", beurteilt der Allgemeinmediziner Dr. Stephan Bortfeldt den neuen HRV Basistest von Cellgym.Weitere Informationen unter www.cellgym.de Die Unternehmensgruppe befasst sich seit Jahren mit dem Thema der Energiegewinnung des Kraftwerkes der menschlichen Zelle, des Mitochondriums. Zahlreiche Untersuchungen und Studien haben bereits bewiesen, wie essentiell die intakte Funktion der Mitochondrien für die Gesundheitsprävention und für die Behandlung vieler Erkrankungen ist. Mit dem Zelltraining von Cellgym, basierend auf dem Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Training, wird das Regenerationspotential der Zelle optimal steuerbar. Die Produkte von Cellgym werden in München und Berlin gefertigt. Mittlerweile bieten mehrere hunderte Ärzte und Therapeuten das Zelltraining von Cellgym weltweit in ihren Praxen an.