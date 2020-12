Zum dritten Mal beleuchtet das englischsprachige Magazin Hidden Cologne Kölns Vielfalt und die Menschen der Stadt. Das Magazin wurde durch KölnTourismus beauftragt und ist im Rahmen des Projekts FLOW.NRW / urbanana zusammen mit Tourismus NRW, Düsseldorf Tourismus sowie Ruhr Tourismus entstanden.



Die Artikel, Tipps und Informationen von Hidden Cologne richten sich ebenso an Reisende wie an Kölnerinnen und Kölner, hierzu zählen auch die Einheimischen auf Zeit wie internationale Studierende oder sogenannte Expats.



Das 100 Seiten starke Printprodukt zeigt eine breite Themenmischung: von praktischen Empfehlungen zu Gastronomie und Shopping über Beiträge zu der vielfältigen Kölner Kreativszene bis hin zu der Portraitreihe ‚A day in the life of…‘. Realisiert wurde es, wie auch die vorangegangenen beiden Hefte, durch den Stadtrevue Verlag.



„Köln ist ein internationales Reiseziel und wichtiger Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort – das spiegelt sich auch in der Internationalität der Kölnerinnen und Kölner sowie unserer Gäste wider. Genau hier setzt das Magazin Hidden Cologne an und liefert hochwertige englischsprachige Inhalte zur urbanen und kreativen Metropole Köln“ erläutert Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer der KölnTourismus GmbH. „So heterogen und damit sympathisch ist diese Stadt und so sind es auch die vielen Themen und Angebote abseits des Bekannten, die nun schon zum dritten Mal ihre verdiente Beachtung im Hidden-Stadtmagazin finden.“



Bereits zum dritten Mal erscheinen die Stadtmagazine im Rahmen des Projektes FLOW.NRW / urbanana, das insbesondere die Kreativ- und Digitalwirtschaft der städtischen Szenen in den Fokus stellt.



Kölner Institutionen und Branchenpartner erhalten auf Wunsch eigene Exemplare des Magazins für ihre Arbeit. Einzelexemplare sind kostenfrei im KölnTourismus Service-Center am Dom erhältlich und als Online-Ausgabe auf koelntourismus.de abrufbar. Tourismus NRW verbreitet die Stadtmagazine von Köln, Düsseldorf und Ruhrgebiet im Dreier-Paket unter www.nrw-tourismus.de/prospekte.



Alle Inhalte sind online abrufbar unter www.hiddencologne.de.



Über FLOW.NRW / urbanana



FLOW.NRW ist ein Projekt des Tourismus NRW in Zusammenarbeit mit Düsseldorf Tourismus, KölnTourismus und Ruhr Tourismus. Es wird gefördert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen. Das Projekt und seine Marke urbanana setzen den thematischen Fokus unter anderem auf die Digitale Szene und Expat-Kultur in Nordrhein-Westfalen und hat zum Ziel, das Land international gleichermaßen als Destination und attraktiven Lebensort zu positionieren. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.urbanana.de.

