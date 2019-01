Restaurant for a day im KölnSKY am 16. Februar 2019

31.01.19

Am 16. Februar 2019 wird KölnSKY, die exklusive Event-Location hoch oben im Kölner Triangle-Turm, zum „Restaurant für einen Tag“. Dann verwandelt sich die Veranstaltungsetage im 27. Stock in ein Pop-up Restaurant mit Blick über die ganze Stadt. Freuen können sich die Gäste auf ein exklusives Menü – wahlweise mit vier, fünf oder sechs Gängen (jeweils 75, 87 oder 99 Euro pro Person) sowie passenden Weinen.



Geöffnet wird das Pop-up Restaurant im KölnSKY nur an einem Tag – dem 16. Februar 2019. Serviert wird „Halve Hahn“-Premium Gouda mit Röggelchen-Chips an eingelegtem Gemüse und Senfcreme als Apero, gebratenes Wolfsbarschfilet mit Kalamata-Oliven-Gnocchi und roter Peperonata, Tranche vom Rinderfilet „BBQ Style“ an Senfkorn-Jus mit wildem Brokkoli oder Supreme von der französischen Wachtelbrust mit Portwein lackiert als Hauptgang und Gâteau von der Dulcey-Valrhona Schokolade an Himbeer-Crunch mit karamellisiertem Hafercreme-Parfait und Pistazien-Churro zum Büfett. Einige wenige Plätze sind noch frei . . .

