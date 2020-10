Die frisch sanierte Kemperorgel in der Rhein-Mosel-Halle kommt an diesem Sonntag, 18. Oktober 2020, zum zweiten Mal in diesem Jahr zum Einsatz, denn mit Gereon Krahforst präsentiert die Koblenz-Touristik GmbH ein weiteres exklusives Orgelkonzert auf einer der größten Saalorgeln Deutschlands.



Den Abend wird Gereon Krahforst mit der d-moll-Toccata von Bach, dem berühmtesten Orgelwerk schlechthin, beginnen. Ein wichtiger deutscher Orgelkomponist folgt mit Reger und dann tritt der große Jubilar des Jahres in Erscheinung: Beethoven, dessen Mutter in Ehrenbreitstein geboren wurde. Von ihm präsentiert Gereon Krahforst zwei Orgeltranskriptionen. Mit einem der genialsten Werke des Frühbarocks, dem großen e-moll-Präludium von Bruhns, geht es weiter. Das Konzert schließt mit zwei Fantasiestücken über Fabelwesen sowie mit dem ebenfalls in der Orgelwelt berühmten „Carillon de Westminster“ von Louis Vierne, der 37 Jahre lang an der Pariser Kathedrale Notre Dame tätig war.



Über Gereon Krahforst



Gereon Krahforst ist ein international bekannter Organist mit breit gefächertem Repertoire. Seit 2015 ist er als Abteiorganist in Maria Laach und seit 2018 zusätzlich als Principal Organist der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle aktiv. Seine innovativen Orgelinterpretationen bereichern jedes Konzert und heben die Orgelmusik weit über kirchliche Sphären hinaus.



Über die Kemper-Orgel



Die 1963 von der Firma Kemper aus Lübeck errichtete Saalorgel ist ein echter Geheimtipp. Die Orgel zählt noch heute zu den größten Profanorgeln Deutschlands und wurde in diesem Jahr einer umfassenden Sanierung unterzogen. Nun klingen die auf vier Klaviaturen verteilten 5.676 Pfeifen wieder perfekt und bieten einen Hörgenuss der ganz besonderen Art.



Ticketpreise inkl. Gebühren:



VVK und Abendkasse 15,00 €



Vorverkauf:



Online unter www.ticket-regional.de sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket-Regional bundesweit.



Tourist-Information Forum Confluentes, Zentralplatz 1, 56068 Koblenz



Öffnungszeiten: täglich 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Tel. 02 61 / 1291610



Einlass: 19:00 Uhr



Beginn: 19:30 Uhr

