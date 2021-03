Ein Wochenende lang zu Gast in der eigenen Stadt sein: Mit „Staycation“ erhalten Koblenzer Bürger*innen und alle, die in einem Radius von 10 km um das Deutsche Eck wohnen, die Gelegenheit, den 2020 gestrichenen Urlaub nachzuholen und sich richtig verwöhnen zu lassen.



Bei diesem neu entwickelten Format können Einheimische zwei Tage lang in die Rolle von Touristen schlüpfen und ihre (vermeintlich) bestens bekannte Stadt aus einer völlig neuen Perspektive kennenlernen. Zu den vielseitigen Programmpunkten zählen unter anderem eine Übernachtung inkl. Frühstück im sander Hotel, eine exklusive Weinprobe an Bord während einer Burgenrundfahrt, ein Besuch im Sektmuseum Koblenz und eine Hinter-den-Kulissen-Führung der Koblenzer Seilbahn.



Der Termin ist am 8. und 9. Mai 2021. „Staycation“ ist für 57,50 € p.P. im DZ / 75 € p.P. im EZ unter 0261 3038819 oder per E-Mail: urlaub@koblenz-touristik.de bis zum 08.04.2021 buchbar. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 20 Personen, das Programm wird von Pressevertretern begleitet. Weitere Infos unter www.weinstadt-koblenz.de.



„Staycation“ wird unterstützt von der Seilbahn Koblenz, der Personenschifffahrt Merkelbach, dem Koblenzer Sektmuseum, dem Weingut Spurzem, den Gästeführern Heinz-Gerd Reis und Jürgen Frensch und dem sander Hotel Koblenz, wofür sich die Koblenz-Touristik GmbH bei ihren touristischen Partnern herzlich bedankt.



Alle weiteren Programmpunkte werden durch die Koblenz-Touristik GmbH gestellt, die Staycation-Teilnehmenden zahlen ausschließlich die Hotelübernachtung.

