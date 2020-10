Die neue mobile InfoVinothek der Koblenz-Touristik GmbH ist am vergangenen Wochenende erstmalig am Rheinufer hinter dem Deutschen Eck zum Einsatz gekommen. Das Konzept der rollenden Tourist-Info als zusätzlicher touristischer Informationspunkt mit integriertem Weinausschank fand großen Anklang. Die Besucherinnen und Besucher erfuhren unter corona-konformen Bedingungen an der zentral aufgestellten InfoVinothek alles Wissenswerte über die Stadt Koblenz und konnten sich von ihrer facettenreichen Weinregion bei einem Glas gekühlten Wein selbst überzeugen.



Die InfoVinothek wird, unter Vorbehalt der aktuellen Corona-Entwicklungen und der Wetterlage, auch am kommenden Wochenende Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Oktober jeweils von 12 – 18 Uhr am Rheinufer hinter dem Deutschen Eck aufgestellt.



