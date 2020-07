Pressemitteilung BoxID: 807101 (Koblenz-Touristik GmbH)

David Langner absolviert Mini-Praktikum in der Tourist-Information

Ein Oberbürgermeister zwischen Ausflugsflyern und Weinempfehlungen

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner hat kürzlich die Tourist-Information im Forum Confluentes besucht. Allerdings für eine Tätigkeit, die in der üblichen Stellenbeschreibung eines Oberbürgermeisters nicht zu finden ist: Er hat am Counter der Tourist-Information interessierte Gäste beraten und deren Fragen rund um Hotels, Gastronomie, Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten beantwortet.



Zuvor haben Verena Trappe, stellvertretende Leiterin der Abteilung Touristik bei der Koblenz-Touristik und Dagmar Pfeffer, Teamleiterin der Tourist-Information, dem Oberbürgermeister das gesamte Team vorgestellt und ihn unter Beachtung der Corona-Sicherheitsmaßnahmen durch die weitläufigen Räumlichkeiten geführt. Besonders angetan zeigte sich David Langner dabei von den vielen Koblenz-Artikeln im Shop: „Das große Angebot an regionalen Produkten, das zudem stetig erweitert wird, ist toll!“.



Anschließend nahm der Oberbürgermeister, der in regelmäßigen Abständen bei verschiedenen Organen der Stadt hospitiert, um durch die Praxiserfahrungen die konkreten Aufgabenfelder seiner Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen, selbst am Counter der Tourist-Information Platz. Dort erhielt er Einblicke in die Arbeitsschritte für die Abwicklung der Kundenanfragen und Erläuterungen zum digitalen Gästeführersystem.



Zwar ist die Tourismusbranche coronabedingt noch immer gebeutelt, doch seit die Tourist-Information in Koblenz am 4. Mai wieder öffnen durfte, steigt die Nachfrage mit jedem Tag. Der Oberbürgermeister war zwar noch nicht mit dem großen, für die Sommermonate normalerweise üblichen, Ansturm konfrontiert, doch auch er konnte während seines kurzen Schnuppertages Gäste bedienen. „Es ist wunderbar zu sehen, dass nach der langen Pause nun auch der Tourismus langsam wieder startet und wir Gäste in unserer schönen Tourist-Informationen begrüßen können.“, so der Koblenzer Oberbürgermeister nach seinem kurzweiligen Praktikum bei der Koblenz-Touristik.



