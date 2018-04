Werksabholung bei Knaus Tabbert: Neues Auslieferungszentrum in Jandelsbrunn

Das eigene Reisemobil, den eigenen Wohnwagen „ganz frisch“ direkt im Werk abholen zu können ist ein Erlebnis – und ab sofort bei Knaus Tabbert möglich: Kunden können ihr neues Fahrzeug jetzt auch am Unternehmenshauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn selbst in Empfang nehmen. Bei Bedarf werden sie mit dem Firmenshuttle am Bahnhof im nahegelegenen Passau abgeholt. Angekommen in Jandelsbrunn gibt es eine Führung durch die Produktion, eine umfassende Einführung in das neue Fahrzeug sowie eine kleine Überraschung.



Im Zuge des aktuellen Projekts „Jandelsbrunn 5.0“ – der bisher größten Einzelinvestition am Standort – entstand bei Knaus Tabbert unter anderem das neue Auslieferungszentrum. Dort erwarten den Kunden eine Lounge, eine kleine Ausstellung historischer wie aktueller Produkte des Konzerns und natürlich das neue eigene Fahrzeug, im Showroom der Auslieferungshalle in Szene gesetzt.



Die Abholung ab Werk – möglich für Fahrzeuge der Konzern-Marken KNAUS, WEINSBERG und T@B – kann der Endkunde auf Wunsch über seinen Handelspartner buchen.



Der Kauf des eigenen Wohnwagens oder Reisemobils ist ein großer Schritt – zur ganz eigenen Freiheit auf Rädern. Verbunden mit der Auslieferung im Werk wird er zu einem nachhaltigen Erlebnis, das zur Kundenbindung beiträgt.

Knaus Tabbert GmbH

Die Knaus Tabbert GmbH ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa mit dem Hauptsitz im niederbayerischen Jandelsbrunn. Zu den weiteren Standorten gehören Mottgers, Hessen sowie Nagyoroszi in Ungarn und Schlüsselfeld. Seit Ende 2017 gehört auch die MORELO Reisemobilbau GmbH als Hersteller von First Class Reisemobilen zur Knaus Tabbert Gruppe. Das Unternehmen mit seinen Marken KNAUS, TABBERT, T@B, WEINSBERG, RENT AND TRAVEL und MORELO erzielte im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von über 590 Millionen Euro und produzierte mit 1896 Beschäftigten 20 823 Caravans und Reisemobile.





