Neue UMM-Geschäftsführung steht fest

16.11.18

Neuer Medizinischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums Mannheim wird Professor Dr. med. Hans-Jürgen Hennes, Freddy Bergmann bleibt Kaufmännischer Geschäftsführer. Der Aufsichtsrat hat beide Geschäftsführer in seiner turnusmäßigen Sitzung am Freitag, 16. November, für eine zunächst fünfjährige Amtszeit berufen.



„Die neue Geschäftsführung wird die begonnene Restrukturierung des Universitätsklinikums gemeinsam weiter vorantreiben“, sagt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, und betont: „Ich freue mich, dass Herr Bergmann seine erfolgreiche Arbeit als Kaufmännischer Geschäftsführer des Universitätsklinikums fortsetzen wird und so die notwendige Kontinuität in der aktuellen Restrukturierungsphase sichert.“



„Mit Professor Hennes haben wir einen ausgewiesenen Experten im Medizin-Management gewinnen können“, berichtet Kurz weiter. „Bei seinen früheren Karrierestationen hat er bereits viele Themen umgesetzt, die für die Zukunft der UMM eine wichtige Rolle spielen, z. B. die Optimierung des medizinischen Leistungsspektrums, die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit und die Planung von komplexen Neubauten.“



Professor Hennes ist Facharzt für Anästhesiologie und Master of Business Administration. Der 61jährige gebürtige Speyerer ist derzeit noch Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, zuvor leitete er Krankenhäuser in Dortmund, Mainz und München. Als Anästhesist war er Oberarzt sowie Rettungs- und Hubschrauberarzt am Universitätsklinikum Mainz, wo er auch Medizin studiert und promoviert hat. Außerdem absolvierte er einen mehrjährigen Aufenthalt mit klinischer und wissenschaftlicher Tätigkeit als Visiting Assistant Professor an der Johns Hopkins Medical School in Baltimore, USA. Hennes hat ein Faible für moderne Kunst und hält sich mit Mountainbike-Touren fit. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

