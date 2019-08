Pressemitteilung BoxID: 762204 (Klinikum Esslingen GmbH)

Kreißsaalausbau im Klinikum Esslingen

Knapp 2000 Geburten pro Jahr, und das schon seit einigen Jahren, haben im Kreißssaal des Klinikums Esslingen zu Erweiterungsbedarf geführt. „Die Geburtenraten sind seit einigen Jahren stabil hoch, wir rechnen auch in den nächsten Jahren mit wachsendem Bedarf“, so Prof. Dr. Thorsten Kühn, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Durch die direkt angegliederte Kinderklinik mit einem Perinatalzentrum Level 1 ist die Versorgung für Mutter und Kind bestens gewährleistet, dies schlägt sich an dem Zuspruch wieder. Bereits 2010 wurde nach umfassender Sanierung und Neugestaltung der gesamte Kreißsaal modernisiert und auf heutige Bedürfnisse angepasst. Da gab es zum Beispiel einen extra bequemen Stuhl für den werdenden Vater in den Kreißsälen.



Der bisherige Geburtenbereich mit vier Kreißsälen kann den Bedarf nicht mehr abdecken, der Bau eines fünften Kreißsaales wurde nun begonnen.



„Leider gibt es keine Baumaßnahme ohne zeitweise Beeinträchtigungen, was Lärm oder räumliche Einschränkungen anbelangt. Dafür bitten wir um Verständnis“, so Kühn.



Ein Tag der offenen Tür zur Besichtigung der neuen Räumlichkeiten ist für den 18. Januar 2020 geplant, zu welcher das Klinikum Esslingen alle Interessenten jetzt schon herzlich einlädt.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (