19.09.2019 ab 15.00 Uhr: Demenztag am Klinikum Esslingen

In Deutschland leben gegenwärtig rund 1,7 Millionen Menschen mit Demenz. Die meisten von ihnen sind von der Alzheimer-Krankheit betroffen. Die Zahl der Menschen mit Demenz, die noch nicht das 65. Lebensjahr erreicht haben, beträgt mehr als 25.000, so die deutsche Alzheimer-Gesellschaft. Die Zahlen machen deutlich, dass es sich bei dem Thema Demenz bei weitem um kein Randphänomen mehr handelt. Auch die Ausprägungen, Formen und Verhaltensweisen sind sehr unterschiedlich. Für Angehörige ist diese Situation oft sehr belastend und fordert meist ein ganzes System.



Um die Erkrankung, deren Behandlungsmöglichkeiten, Ausprägungen, Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten geht es beim Demenztag am Klinikum Esslingen am kommenden Freitag. Alle interessierten sind herzlich eingeladen sich ab 15.00 Uhr im Forum (Haus 15) umfassend zu Thema Demenz zu informieren. Prof. Dr. Matthias Reinhard, Chefarzt der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie berichtet in einem Vortrag zu Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten, Frau Dr. Ulrike Wortha-Weiß, leitende Ärztin des Zentrums für Altersmedizin berichtet über die Geriatrie am Klinikum Esslingen. Auch die Stadt Esslingen ist vertreten, stellt u.a. die Demenzoffensive der Stadt vor und Infostände zur Sozialberatung, Wohnberatung, zur Ergo- und Logpopädie und des Pflegestützpunktes rundet das Angebot ab. Auch ein Altersanzug bietet die Möglichkeit ins höhere Alter zu schlüpfen.



Näher Infos finden Sie unter www.klinikum-esslingen.de

