Pressemitteilung BoxID: 760070 (Klinikum Esslingen GmbH)

1000. Geburt am Klinikum Esslingen

Fast so früh wie im vorherigen Jahr kann das Klinikum Esslingen die 1.000. Geburt des Jahres 2019 verkünden: am 14. Juli 2019 um 7.21 Uhr war es soweit, Rim Fatnassi kam mit 3430g und 50cm auf die Welt. Für die Mutter ist es das zweite Kind, Rim hat schon eine ältere Schwester.



„Die Spontangeburt lief schnell und ohne Komplikationen ab. Mutter und Kind sind wohlauf.“, so Dr. Melanie Lamy, Ärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Für die Hebamme Daniela Hotz ist es bereits die dritte 1.000 Geburt, welche sie im Klinikum betreute.



Bernd Sieber, Geschäftsführer des Klinikums Esslingen kam persönlich mit Blumen zum Gratulieren vorbei. „Dass wir uns wieder Mitte Juli über die 1.000. Geburt freuen dürfen, spricht für die anhaltende, positive Geburtenbilanz am Klinikum Esslingen. In früheren Jahren war dieses Ereignis ein bis zwei Monate später“, so Bernd Sieber.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (