17.10.18

Unter dem Motto Psoriasis – Gemeinsam handeln! lädt das Klinikum Darmstadt anlässlich des Welt-Psoriasistages am 3. November ein.



Psoriasis ist eine schwere, chronische entzündliche Erkrankung, die nicht nur die Haut betrifft. Sie gehört weltweit zu den häufigsten und vielfach belastendsten Hauterkrankungen. In Deutschland gibt es allein 2 Millionen Betroffene. Wir unterstützen das gemeinsame Handeln!



Für Menschen mit Schuppenflechte und anderen sichtbaren Hauterkrankungen darf es keine Stigmatisierung und Ausgrenzung geben.



Betroffene Patienten, versorgende Ärzte, Politiker und Selbstverwaltung müssen gemeinsam an einer weiteren Umsetzung der WHO-Maßgaben zur Psoriasis arbeiten.



Die Veranstaltung soll Betroffenen und Interessierten, Angehörigen und Freunden umfassende Informationen rund um das Thema Psoriasis bieten.



Ziel ist es, das Wissen über Psoriasis in der Öffentlichkeit zu verbessern, die Krankheit mit aktiven Maßnahmen für mehr Verständnis und Anerkennung der an Schuppenflechte erkrankten Personen zu unterstützen und Erkrankte aktiv in die Therapie und Selbsthilfegruppen einzubinden.



Im ersten Teil der Veranstaltung informiert der Direktor der Hautklinik PD Dr. Maurizio Podda über die Behandlungsmöglichkeiten für eine langfristige Beschwerdefreiheit. Im zweiten Teil wird Dr. Sven Sebastian, Neurocoach beim Institut für angewandte Hirnforschung und Neurowissenschaften (IAH), zum Thema „Wenn der Alltag unter die Haut geht“ sprechen.



Starten wird das Programm um 10.30 Uhr mit einer Begrüßung und einer Einführung über den weiteren Verlauf des Tages, im Gebäude 85 im ersten Stock.



Mehr Infos zum Welt-Psoriasistag unter: https://www.weltpsoriasistag.de/

