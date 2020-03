Pressemitteilung BoxID: 791707 (Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH)

Telefonsprechstunde und E-Mail-Anfragen

Angesichts der Corona-Welle bietet die Klinik für Orthopädische Chirurgie im Kreiskrankenhaus Rheinfelden verstärkt Patientenkontakte per Telefon und E-Mail an.



Ab dem kommenden Montag bietet die Klinik für Orthopädische Chirurgie unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Stefan Endres ihren Patienten auch bei ärztlichem Erstkontakt eine Telefonsprechstunde oder eine Kontaktaufnahme per E-Mail an. Das Gespräch läuft ähnlich ab wie in der Praxis, mit dem Unterschied, dass sich Arzt und Patient an unterschiedlichen Orten befinden.



Vor allem aufgrund der aktuellen Corona-Situation (Covid-19), aber auch in Zeiten von Erkrankungswellen wie Influenza (Grippe) kann eine Telefonsprechstunde oder eine E-Mail-Anfrage helfen, Fragen zu beantworten und das Infektionsrisiko zu minimieren. Daneben erlaubt es aber auch, den Patienten lange Anfahrtswege oder Wartezeiten zu ersparen, sofern es lediglich um eine Beratung oder Fragen zur (Nach)Behandlung zum Beispiel nach Operationen oder eingeleiteteten Therapien geht.



Zwar können sich Patient und Arzt nicht in die Augen schauen und auch die körperliche Untersuchung ist nicht möglich, dennoch können die Ärzte den Patienten vorab erklären, welche Behandlungsoptionen es gibt, welche Diagnostik vorab durchgeführt werden kann und welche einen direkten Kontakt benötigt. Damit kann die Telefonsprechstunde oder der E-Mail-Kontakt die individuelle Behandlung sehr gut ergänzen. Das Team der Orthopädischen Chirurgie steht für telefonische Anfragen täglich von Montag bis Freitag, jeweils 10 bis 13 Uhr, unter 07623-941351 oder unter der Mailadresse orthopaedie-rhf@klinloe.de zur Verfügung.

