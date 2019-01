Krämpfe und Schmerzen im Bein

15.01.19

Um Krampfadern und deren Behandlungsmöglichkeiten geht es in einem Vortrag von Dr. Friedrich Hauß am kommenden Donnerstag im Kreiskrankenhaus Lörrach.



Laut Statistik leidet jeder Fünfte in Deutschland an Krampfaderbeschwerden. Krampfadern sind nicht nur ein kosmetisches Problem, das vor allem im Sommer stört. Diese Erkrankung der Venen kann schwere Folgen haben. Die Behandlungsmethoden sind inzwischen allerdings weit fortgeschritten. In seinem Vortrag stellt Dr. Friedrich Hauß alle Erkrankungen der Venen vor – von unschönen, störenden Besenreisern bis zu Krampfadern mit schließlich einem offenen Bein. Außerdem erläutert er ausführlich die heutigen Möglichkeiten einer innovativen Behandlung von Krampfadern. Dr. Hauß ist niedergelassener Chirurg und Phlebologe und operiert seit über zehn Jahren im Kreiskrankenhaus in Rheinfelden. Über dieses Miteinander zwischen Klinik und Praxis ist ein Netzwerk entstanden, das große Kompetenz anbieten kann. Der Vortrag „Der Krampf mit der Ader“ findet im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken am Donnerstag, dem 17. Januar um 18.30 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach statt.



Der Krampf mit der Ader



Dr. Friedrich Hauß, niedergelassener Chirurg und Phlebologe, Belegarzt im Kreiskrankenhaus in Rheinfelden



Donnerstag, 17.01.2019, 18.30 Uhr im 5. OG des Kreiskrankenhauses Lörrach. Eine Veranstaltung im Rahmen des Gesundheitsforums der Kreiskliniken (Eintritt frei).

