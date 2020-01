Pressemitteilung BoxID: 784655 (Kinostar Filmproduktion GmbH)

Gute Filme im Abo mit dem good!movies Channel

Die besten Arthouse-Filme aus Deutschland, Europa & der Welt jetzt bei Amazon Prime Video Channels im good!movies Channel buchbar

Good!Movies, das gemeinsame Label elf deutscher Arthouse-Verleiher und führender Anbieter hochwertiger Filme auf DVD, Blu-ray und Online, bietet sein Angebot zukünftig auch bei Prime Video Channels an.



In Zusammenarbeit mit dem Filmverleiher und VOD-Anbieter Kinostar bietet good!movies ab heute für 3,99 Euro im Monat unbegrenzt hochwertige Arthouse-Filme an, buchbar für alle Prime-Mitglieder.



Amazon Prime Kunden können den Service 14 Tage kostenlos testen und jederzeit monatlich kündigen.



"Unser Herz schlägt für großartige Filme", so good!movies-Geschäftsführer Matthias Mücke, "und wir freuen uns sehr mit dem good!movies-Channel den Zuschauern jetzt eine weitere Option bieten zu können unsere Filme zu Hause zu sehen."



Zu den Filmen im Startangebot des Channels zählen unter anderem Kinohits wie "Paulette", "Welcome to Norway", "Ida" oder "Einer nach dem anderen" und aktuelle Filmerfolge wie "Ramen Shop" und "Das Prinzip Montessori".



Das Filmangebot kommt von den good!movies Gesellschaftern Neue Visionen, Arsenal, Camino, Kool, Real Fiction und Zorro sowie von Kinostar.



"Wir werden das Angebot des good!movie-Channels in den nächsten Wochen und Monaten weiter ausbauen", so Matthias Mücke weiter, "für uns ist der Channel nach Kino und Home Video ein weiterer wichtiger Weg Zuschauer für sehenswerte Filme zu begeistern."



Die Organisation und technische Abwicklung des good!movies Channels hat der Stuttgarter Verleiher und VOD-Anbieter Kinostar übernommen.



Für die Zukunft planen Kinostar und Good!Movies den Launch des Angebotes bei weiteren Anbietern.



"Wir glauben, dass die Prime Video Channels eine große Chance bieten viele Zuschauer zu erreichen, die sich ein Angebot wünschen, das über das der großen Plattformen hinaus geht", so Kinostar-Geschäftsführer Michael Roesch, "und ganz besonders gilt dies für die zahlreichen Arthouse-Fans in Deutschland, die mit dem Good!Movies Channel ein großes Angebot an herausragenden Filmen entdecken können."

