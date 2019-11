Pressemitteilung BoxID: 776387 (Kindermissionswerk "Die Sternsinger")

Sternsinger sind Friedensbringer

Mädchen und Jungen gestalten Botschaften für den Frieden

Überall in Deutschland bereiten sich Sternsingergruppen derzeit auf ihren Einsatz rund um den Jahreswechsel vor. „Frieden! Im Libanon und weltweit“, heißt das Leitwort der 62. Aktion Dreikönigssingen. Passend dazu haben die bundesweiten Träger der Aktion, das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), die Mitmachaktion „Sternsinger sind Friedensbringer“ vorbereitet. Die Mädchen und Jungen sind eingeladen, ihre persönlichen Botschaften für den Frieden farbenfroh und in ihrer Sprache auf transparentem Papier zu gestalten und zu formulieren.



„Der Friede ist bunt“, „Friede ist Hoffnung, Freude, Liebe – alles“, „Alle Kinder sollten ohne Krieg leben können“ oder „Friede für die Welt“ lauten einige der Botschaften auf Pauspapier, die das Kindermissionswerk in Aachen bereits erreicht haben. Gedanken, Gebete oder Friedenswünsche sollen dabei als Text oder als Bild die Kernbotschaft der Mitmachaktion zum Ausdruck bringen: Kinder sollen überall auf der Welt in Frieden aufwachsen und leben können! Aus allen Friedensbildern, die im Hilfswerk der Sternsinger gesammelt werden, wird eine große Friedensbotschaft entstehen, die während der Sternsingeraktion vorgestellt sowie Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft präsentiert wird. Die aussagekräftigsten Bilder, die bis zum Jahresende in Aachen eintreffen, werden im Januar sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Empfang der Sternsinger in Berlin überreicht.



Kunstwerke auf Transparentpapier



Die Kunstwerke sollen auf Transparent- oder Pauspapier hochkant und in der Größe DIN A4 entstehen. Besonders geeignet zur Gestaltung ist Wachsmalkreide. Neben den Sternsingern sind selbstverständlich auch weitere Kindergruppen eingeladen, sich als Friedensbringer zu engagieren. Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.sternsinger.de/friedensbringer. Unter dem Stichwort „Friedensbringer“ können die Bilder an das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘, Stephanstr. 35 in 52064 Aachen geschickt werden.



Rund 1,14 Milliarden Euro, mehr als 74.400 Projekte



Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion Dreikönigssingen zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 1,14 Milliarden Euro wurden seither gesammelt, mehr als 74.400 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 61. Aktion zum Jahresbeginn 2019 hatten die Mädchen und Jungen aus 10.226 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten rund 50,2 Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung, soziale Integration und Nothilfe.

