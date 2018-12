Kinderuniversität 2019

05.12.18

Zeitraum: 30. Januar bis 20. März 2019

Mittwochs jeweils von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr, sowie am 30. Januar, 27. Februar, 13. Und 20. März 2019 auch um 10.00 Uhr für Schulklassen (nach Voranmeldung)



Programmhefte sind ab Ende Dezember/Anfang Januar in der Kinder-Akademie Fulda erhältlich



Die Kinder-Akademie Fulda veranstaltet in Kooperation mit der Hochschule Fulda zu Beginn jeden Jahres eine Kinderuniversität, bei der Referenten aus Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und Kultur Kindern zwischen 8 und 12 Jahren Fachfragen aus ihren Wissensgebieten erläutern. Die Vorlesungsgebühr beträgt 2,00 € und ist im Voraus in der Kinder-Akademie Fulda zu entrichten. Bei nicht ausgebuchten Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, den Eintritt 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn zu bezahlen. Einlass ist nach Veranstaltungsbeginn leider nicht möglich.



Die Vorlesungen:



30. Januar 2019

Freund oder Feind? Mikroorganismen in unseren Lebensmitteln Prof. Dr. Rohtraud Pichner, Fachbereich Oecotrophologie, Hochschule Fulda Veranstaltungsort: Hochschule Fulda, Gebäude 20 (N), Raum 018 - 16.00 Uhr, 10.00 Uhr für Schulklassen nach telefonischer Anmeldung (geeignet für Klassenstufe 3-4)



6. Februar 2019

Das Wunder Mensch. Wenn ein Baby zu früh ins Leben starten will. Prof. Dr. Reinald Repp, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Klinikum Fulda Veranstaltungsort: Klinikum Fulda, Hörsaal 16.00 Uhr



13. Februar 2019

Retter auf sechs Beinen DRK Reiterstaffel Fulda Veranstaltungsort: Kinder-Akademie Fulda 16.00 Uhr



20. Februar 2019

Alte Gräber, hohe Burgen: der Stadtarchäologe berichtet Dr. Frank Verse, Stadt- und Kreisarchäologie Fulda, Vonderau Museum Veranstaltungsort: Vonderau Museum, Treffpunkt Kapelle 16.00 Uhr



27. Februar 2019

Von Apfelrot bis Zuckerwattenrosa: Wie nehmen wir Farben wahr?

Louisa Page, Fachbereich Oecotrophologie, Hochschule Fulda Veranstaltungsort: Hochschule Fulda, Gebäude 33 (K), Raum 115 - 16.00 Uhr, 10.00 Uhr für Schulklassen nach telefonischer Anmeldung (geeignet für Klassenstufe 4-6)



6. März 2019

Von der Baumwolle zum fertigen Produkt. Wie kommen die Kleider in den Kleiderschrank?

Steffen Wighardt, TEWI GmbH & Co. KG, Fulda Veranstaltungsort: Firma TEWI, Gewerbegebiet Kohlhäuser Feld 16.00 Uhr max. 25 Teilnehmer



13. März 2019

Die Welt ist voller Menschen und jeder ist anders. Was heißt eigentlich behindert sein?

Maria Engler & Ute Weber, Hochschulsport & RinkA-Projekt (RIGL), Hochschule Fulda Veranstaltungsort: Hochschule Fulda, Gebäude 33 (K), Raum 115 - 16.00 Uhr, 10.00 Uhr für Schulklassen nach telefonischer Anmeldung (geeignet für Klassenstufe 1-3)



20. März 2019

Eine Reise durch das magische Reich der Zahlen - Gibt es die Null wirklich? Wie viel ist Unendlich?

Prof. Dr. Uwe Werner, Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik, Hochschule Fulda Veranstaltungsort: Hochschule Fulda, Gebäude 33 (K), Raum 115 - 16.00 Uhr, 10.00 Uhr für Schulklassen nach telefonischer Anmeldung (geeignet für Klassenstufe 4-6)

