Kinderuniversität 2017: 18. Januar bis 29. März 2017

Die Kinder-Akademie Fulda veranstaltet in Kooperation mit der Hochschule Fulda zu Beginn jeden Jahres eine Kinderuniversität, bei der Referenten aus Wissenschaft, Medizin, Wirtschaft und Kultur Kinder zwischen 8 und 12 Jahren Fachfragen aus ihren Wissensgebieten erläutern. Die Veranstaltungsreihe startet am 18. Januar und endet am 29. März 2017. Für jede Vorlesung wird eine Gebühr von € 1,50 erhoben, die als Stempel in der Kinder-Akademie Fulda erhältlich ist. Die Vorlesegebühr beträgt 1,50 Euro und ist in der Kinder-Akademie Fulda sowie eine viertel Stunde vor der Veranstaltung vor Ort zu zahlen (nur bei nicht ausgebuchten Veranstaltungen!).



Aktueller Termin:



Termin:

22. März 2017, 10 Uhr für Schulklassen (mit Anmeldung)

16 Uhr für Einzelteilnehmer



Referent:

Annika Salzmann und Christian Schütz,

Fachbereich Pflege und Gesundheit,

Hochschule Fulda



Titel:

Mehr als Programmieren: Vom Suchen und Sortieren in der Informatik

(geeignet für Klassenstufen 5 und 6)



Veranstaltungsort:

Hochschule Fulda, Gebäude 33 (K), Raum 115



Annika Salzmann





seit 2011 Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda

2011 bis 2014 Studium Public Health (M.Sc.) / Hochschule Fulda

2008 bis 2011 Studium Gesundheitsmanagement (B.Sc.) / Hochschule Fulda

2005 bis 2008 Ausbildung zur staatlich anerkannten Physiotherapeutin/ Hochschule Fresenius, Idstein

2002 bis 2005 Studium Anthropologie (M.A.) / Johannes-Gutenberg-Universität Mainz



Christian Schütz







seit 2015 Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiengang Physiotherapie / Fachbereich Pflege und Gesundheit der Hochschule Fulda

seit 2001 Tätigkeit als Physiotherapeut in unterschiedlichen Praxen und Kliniken

2008 bis 2015 Projektmitarbeiter und Lehrbeauftragter / Fakultät für Sportwissenschaft der Universität Bielefeld

2001 bis 2007 Studium Biologie, Neuroanatomie und Psychologie (Diplom) / Universität Bielefeld

1997 bis 2000 Ausbildung und Examen zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten / Krankengymnastikschule Hessisch Lichtenau



