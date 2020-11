In vielen Bereichen sind digitale Prozesse für uns bereits alltäglich. Auch für Sie! Nein, sie denken dem ist nicht so? Lassen Sie uns das prüfen:



Buchen Sie Ihre Reise ausschließlich über ein Reisebüro und informieren sie sich dabei nur über die vom Reisebüro angebotenen Kataloge – oder gehen Sie online? Nutzen sie heute noch Telefonbücher (in gedruckter Form) – oder googeln Sie? Wann haben sie das letzte Fax versendet? – oder läuft bei Ihnen alles über Email? Schauen Sie noch lineares Fernsehen – oder streamen sie via Netflix oder Amazon Prime, etc? Und wenn Sie lineares Fernsehen schauen, warten Sie auf die Werbung um in die Küche zu gehen, oder drücken Sie auf die Pausetaste, weil Ihr TV-Gerät eine integrierte Festplatte hat? Laufen Sie in einer fremden Stadt zum Taxi-Stand – oder nutzen Sie eine App? Und falls Sie zum Taxi-Stand laufen, wie finden Sie diesen? – via Google? Kaufen Sie den Kaffeevollautomat aufgrund der Empfehlung im lokalen Einzelhandel – oder prüfen sie vorher Produktbewertung und Preis im Internet? Wann haben Sie das letzte Mal aus einer Telefonzelle heraus telefoniert? Nehmen Sie heute noch einen Wecker, einen Fotoapparat, eine Landkarte, einen tragbaren CD-Spieler mit in den Urlaub und schreiben Sie Postkarten – oder nutzen Sie Ihr Smartphone für den Großteil der Funktionen, die diese Produkte früher ausgeführt haben? Es gibt unzählige Beispiele für technologische Erneuerungen die unseren Alltag verändert haben. Wie fällt Ihre Antwort jetzt aus – Nutzen Sie digitale Dienste?



Digitale Dienste sind Bequem und bieten uns einen Mehrwert und deshalb werden auch Ihre Kunden nur dann weiterhin Ihr Unternehmen als relevant erachten, wenn Sie Ihre Leistung durch digitale Dienste erweitern oder gänzlich anbieten.



Muß ich jetzt Digitalexperte werden um meinen Job machen zu können?



Für jedes kleine und mittelständige Unternehmen stellt sich dieses Szenario als Graus dar, denn häufig klauen einem genau diese ganzen Themen die produktive Arbeitszeit, die man benötigt um effizient arbeiten zu können. Als kleines Unternehmen hat man weder die Zeit noch die Affinität sich mit Digitalisierung zu beschäftigen – zumal es nie der eigene Fokus war. Dafür ist man bestimmt nicht Unternehmer geworden, oder?



Und genau jetzt dreht sich das Bild. Der Nutzwert für die Interessenten ist plausibel und auch jeder Unternehmer nutzt digitale Kanäle / Applikationen für seine eigenen Vorteile. Dennoch fällt es enorm schwer diesen Nutzwert für die Kunden auch in die eigene Unternehmenskultur aufzunehmen und den Mehrwert als Chance für das eigene Unternehmen zu sehen.



Also aufgewacht und aufgepasst! Die Digitalisierung Ihrer Prozesse bietet Ihren Kunden und potenziellen Interessenten einen Mehrwert. Den größten Nutzen haben allerdings SIE SELBST und genau das wird allzu häufig unterschätzt oder sogar übersehen!



Sobald Sie mit der Umsetzung einer Digitalstrategie beginnen, werden Ihre Prozesse automatisiert und Marketing Automation bedeutet, dass Sie nicht weniger Zeit für Ihre Kunden und die produktive Arbeit haben, sondern wesentlich mehr – und das bei einer besseren Kundenkommunikation und einer wesentlich schnelleren Reaktionszeit für Anfragen und potenzielle Interessenten.



Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen fehlt die Kenntnis um die Vorteile herausarbeiten und bewerten zu können. Oftmals erfolgt Kundenkommunikation daher eher als Nebenprodukt, wenn es zeitlich möglich ist. Marketing Automation für kleine Unternehmen ist nicht nur ein Mehrwert für den Endkunden, sondern es können wichtige Aufgaben der Kundenansprache automatisiert werden. Die Produktivitätssteigerung die durch Automation entsteht kann schnell durch die Einsparung der Arbeitszeit gegenfinanziert werden. Ein weiterer Vorteil ist die Skalierung seiner eigenen produktiven Arbeitskraft, die dazu führt, dass man eine Umsatzsteigerung erreicht.



Automation hilft Ihnen das Wachstum Ihres Unternehmens zu unterstützen. Wenn eine Software bzw. ein Marketing-Tool (wie ein Newslettersystem oder ein Chatbot) die Arbeit übernimmt, ist es egal ob die Kundendatenbank 10.000 Einträge oder 250.000 Einträge enthalt. Sobald die Prozesse initial erstellt sind, können Sie Ihr Unternehmen bzw. die hinterlegten Prozesse skalieren.

