Einfaches Be- und Entladen von Kühlwaren über Laderampe

Der Runner® von Kiesling Kühlfahrzeuge ermöglicht es, Kühl- und Tiefkühlwaren ohne Ladebordwand zu entladen und dadurch Ladevorgänge schnell und einfach darzustellen.



Um bis zu 30 cm tiefer als bei Standardfahrgestellen liegt der Einstieg in den Laderaum der Runner, dank des speziellen Tiefrahmenchassis. Der Hauptvorteil dieses niedrigen Einstiegs (unter 600 mm) besteht darin, dass es möglich ist, über eine Rampe Rollcontainer und Kisten auf einer Sackkarre ein- und auszuladen. Die Rampe verschwindet während der Fahrt einfach unter dem Aufbau im Rahmen und wird bei Bedarf ausgezogen. Dies kann der Fahrer mühelos allein durchführen, denn die Rampe läuft über Laufrollen.



Die Runner eignen sich dadurch insbesondere für die Belieferung von Filialen. Vorkommissionierte Ware auf Rollcontainern oder Eurokisten auf der Sackkarre oder auf Rollwägen werden einfach und schnell be- und entladen, auf eine Ladebordwand kann verzichtet werden.



Rampe statt Ladebordwand bedeutet weniger Kosten bei mehr Nutzlast!



7 bis 11 Rollcontainer oder bis zu 210 E2-Kisten finden im Kiesling Runner Platz. Die Radkästen im Laderaum werden bei der Beladung kaum wahrgenommen. Dank eines von Kiesling zum Patent angemeldeten Radkastensystems sind sie so ausgelegt, dass sie sich passgenau ins Beladeschema für Euro-Kisten und Rollcontainer einfügen. Mit dem klappbaren Easy Load System® werden die Radkästen einfach überbaut und die Eurokisten über den Radkästen aufgestapelt.



Der niedrigere Einstieg in den Laderaum ist für den Fahrer auch ergonomisch günstig, er kann einfacher in den Laderaum einsteigen und spart Kraft, was sich bei den oft zahlreichen Abladestationen bemerkbar macht.



Die niedrige Bauweise mit dem niedrigen Schwerpunkt und die komfortable Einzelradaufhängung machen sich im Fahrverhalten positiv bemerkbar.



Trotz großem Ladevolumen liegt das Fahrzeug somit auch bei voller Beladung gut auf der Straße. Das Wankverhalten in Kurven ist wesentlich geringer, dadurch kommen auch weniger geübte Fahrer mit dem Runner® gut zurecht und flott voran. Im Stadtverkehr überzeugt das Fahrzeug durch seine Wendigkeit und natürlich, wenn niedrige Durchfahrtshöhen zu bewältigen sind.



Dank 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht ist das Fahrzeug mit PKW-Führerschein zu fahren, ein Fahrtenschreiber ist nicht vorgeschrieben.



Beim Kraftstoffverbrauch lässt sich mit dem Runner sparen. Die niedrige Bauweise vermindert die Luftangriffsfläche. Auf Autobahn- und Überlandfahrten macht sich dies im Spritverbrauch deutlich bemerkbar. Interne Feldversuche ergaben für die niedrigere Höhe von 30 cm eine Ersparnis von fast 2 l/100 km bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 95 km/h.



Die Vorteile hier nochmals zusammengefasst:





Ausziehbare Rampe zum Entladen aller Waren auf Rollen – keine Hebebühne

Optimal ausgelegter Laderaum für Rollcontainer und Eurokisten, mit Easy Load System®

Bequemeres Laden und Einsteigen über die niedrige Ladekante – bessere Ergonomie

Sehr gute Fahreigenschaften dank tiefem Schwerpunkt

Geringerer Kraftstoffverbrauch dank niedrigerer Gesamthöhe





Alle Aufbauten sind für Tiefkühltransporte bis zu -18°C geeignet, nach den Regeln des HACCP und ATP/FRC vom TÜV geprüft und serienmäßig mit hochwertigen Details ausgestattet:





Aluminium-Bodenwanne, stabil und absolut flüssigkeitsdicht

Leichtgängige Türgriffe zur Einhandbedienung beidseitig

LED-Innenleuchten

Magnetische Türfeststeller Easy Lock®

Ladungssicherung auf Wunsch über Bodenlochschienen oder Klemmbalken nach individuellen Anforderungen





Für die Verteilung von Kühl- und Tiefkühlwaren werden die Kiesling Runner® in drei verschiedenen Größen, mit Platz für 7 oder 11 Rollcontainer oder 210 E2-Kisten, angeboten.



Kiesling Kühlfahrzeuge werden bundesweit sowie in Österreich und der Schweiz durch 7 Außendienstmitarbeiter vertreten, die die Kunden beraten und betreuen, aktuell können hierbei auch Runner®-Vorführfahrzeuge in verschiedenen Ausstattungen vor Ort vorgeführt werden

Kiesling Fahrzeugbau GmbH

Die Kiesling Fahrzeugbau GmbH wurde 1973 gegründet und hat 2013 ihr 40 jähriges Jubiläum gefeiert.



Das Unternehmen mit Sitz in Dornstadt-Tomerdingen bei Ulm ist auf die Herstellung von Kühlaufbauten spezialisiert und entwickelt dabei Lösungen für die Kühlverteilung.



In den modernen Produktionsanlagen werden mit rund 100 Mitarbeitern jährlich über 1200 Kühlfahrzeuge gefertigt. Mit hoher Qualität, innovativen Lösungen wie z.B. der Cool Slide®-Trennwand und gutem Service konnte sich das Unternehmen zu einem der Marktführer in Deutschland entwickeln. Bereits drei Mal wurde Kiesling mit dem renommierten Branchenpreis "Trailer Innovation" ausgezeichnet, zuletzt 2017 für das Home Delivery System HD Flitzer.



Die Kiesling GmbH ist zertifizierter Van Solution Partner der Daimler AG, Premium Partner von VW, sowie Partner aller namhaften Fahrgestellhersteller.



Mehr Informationen unter www.kiesling.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren