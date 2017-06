Gegen den Branchentrend

Im Beratungsmarkt Rund um das Thema Telekommunikation, vor allem in den Bereichen Mobilfunk und mobile Datennutzung ist seit geraumer Zeit eine deutliche Harmonisierung zu spüren. Ein etablierter Markt von Beraterfirmen mit mehr oder weniger Know-how ist neben dem Direktvertrieb der Anbieter wie Vodafone, Telefonica oder T-Mobile erster Ansprechpartner für Lösungen in diesem Sektor.



Die Marktanteile sind weitestgehend verteilt und Wachstum ist fast nur noch durch Zukauf oder Fusionen von Unternehmen (wie zuletzt bei E-Plus und Telefonica) möglich. Wie bei Asterix und Obelix, im gleichnamigen Comic, gibt es aber eine Firma im Norden Deutschlands, die mit einem eigenen Konzept kontinuierlich mit alten Regeln bricht und sich ganz im Interesse seiner Kunden dem Markt von einer ganz anderen Seite zu Eigen macht. Die Kanzlei für Telekommunikation, kurz KfT-GmbH, hat sich im Bereich der mobilen Telekommunikation dadurch bereits große Marktanteile gesichert und wird dies in den nächsten Jahren mindestens verdoppeln können. Dabei ist es nicht der „Zaubertrank“ der ihnen besondere Kräfte verleiht, sondern es sind eher die guten alten Grundlagen des Verkaufens. Mit ihrer hauseigenen Akademie schickt sie bestens ausgebildete Berater im Außendienst direkt zu den Kunden und sorgt so für optimale kundenorientierte Lösungen mit einer enormen Wirtschaftlichkeit. So wird konsequent der Vertriebsbereich, sowie der Fuhrpark weiter ausgebaut und die Zentrale in Hamburg Ausgangspunkt neuer bundesweiter Aktivitäten. Ein Unternehmen das als Vorbild für Erfolg und Wachstum gilt.

KfT GmbH - Kanzlei für Telekommunikation

KfT GmbH - Kanzlei für Telekommunikation Hamburg, 2014 gegründet, hat sich darauf spezialisiert individuelle Telekommunikationslösungen für kleine und Mittelständige Unternehmen zu finden und zu vermitteln. Besonders durch direkt ausgehandelte Konditionen bei den Anbietern und vor allem durch die unterstützende Serviceleistung der KfT hat sich das Unternehmen am Markt etabliert. Der Kunde bekommt einen persönlichen Betreuer gestellt und wird für die komplette Telekommunikation im Unternehmen zusätzlich von einem professionell BackOffice Team unterstützt. Dabei wird von der Erarbeitung einer professionellen Telekommunikationslösung bis hin zur Betreuung des Kundenunternehmens auf Flexibilität, Stabilität, sowie Wirtschaftlichkeit im Sinne des Kunden geachtet. Die KfT steht Ihren Kunden bundesweit beratend zur Seite, wodurch gerade überregionale Firmen stark profitieren. Bisher profitieren 18.000 Kunden von der Partnerschaft der KfT GmbH.

