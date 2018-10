Mercedes-Benz KESTENHOLZ in Bad Säckingen hat die Abrissarbeiten bereits beendet

11.10.18

- Die Kestenholz GmbH hat den Abriss der Gebäude auf dem ehemaligen VW- und AUDI-Areal in kürzester Zeit abgeschlossen.

- Wie geht es weiter auf dem Weg zur „nächsten Generation Autohaus“?



Ganz nach den Vereinbarungen, hat die Kestenholz GmbH Anfang September mit den Abrissarbeiten des ehemaligen ASAG-Betriebes in Bad Säckingen begonnen. Der Bauantrag wird im Oktober ordnungsgemäß eingereicht, so dass der ROTE PUNKT bis Ende des Jahres erwartet wird. Wenn dies so abläuft, soll mit den Bauarbeiten im Sommer 2019 begonnen werden.



Kommen keine Komplikationen dazwischen, steht Ende 2020 eines der modernsten Mercedes-Benz Autohäuser in Bad Säckingen, in dem alle rund 40 MitarbeiterInnen inkl. Auszubildende künftig nach hochmodernstem Standard Pkw der Marken Mercedes-Benz und smart sowie Mercedes-Benz Vans und Transporter verkaufen und reparieren werden. Das neue Autohaus-Konzept wird einen hochwertigen Rahmen für die Kundenbegegnung sowie durch die Integration von Medien eine begeisternde Bühne für sämtliche Produkte und Dienstleistungen schaffen.



Alle bekannten Zusatz-Dienstleistungen von Mercedes-Benz Ӏ KESTENHOLZ, wie zum Beispiel der Ersatzteilverkauf, der Fahrzeug-Vermiet-Service „K-Mobility“, der Gebrauchtwagen-Verkauf und die Inzahlungnahme, sämtliche Finanz- und Versicherungsleistungen und vieles mehr, stehen selbstverständlich auch am neuen Standort vollumfänglich zur Verfügung.

