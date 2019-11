Pressemitteilung BoxID: 774574 (KERN AG Training)

KERN AG Training unter den Top Anbietern für Weiterbildung 2020

Die KERN AG Training wurde von FOCUS-BUSINESS als "Top Anbieter für Weiterbildung 2020" ausgezeichnet

Der Bedarf an Weiterbildungen ist aufgrund des Arbeitswandels und der Digitalisierung so hoch wie noch nie. Dies verlangt auch von den Mitarbeitern die Bereitschaft, sich mit den vielfältigen Themen zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung auseinanderzusetzen. Doch die große Auswahl an Anbietern erschwert die Entscheidung für den richtigen Weiterbildungsdienstleister, der gezielt auf die persönlichen Bedürfnisse eingehen kann. Unabhängige Rankings, die Interessenten einen Überblick über die besten Anbieter verschaffen, sind für die Entscheidungsfindung besonders hilfreich.



Das FOCUS-BUSINESS Magazin hat in Kooperation mit VICO Research & Consulting kürzlich eine Studie mit den Top Anbietern für Weiterbildung veröffentlicht. Die Erhebung basiert auf einer umfangreichen Onlineanalyse von 20.000 Anbietern aus dem Bereich der Erwachsenenbildung. Die verschiedenen Bewertungskriterien für die Auszeichnung umfassten die Reputation, Bekanntheit sowie Kundennähe. Berücksichtigt wurden in diesem Zusammenhang Online-Bewertungen und deren Tonalität, die generelle Anzahl an Bewertungen und Beiträgen im Web sowie die Fan- bzw. Follower-Anzahl samt Interaktionen auf den Facebook-Kanälen.



Als Kriterium für eine Auszeichnung wurde eine Gesamtpunktzahl von mindestens 100 Punkten festgelegt, die maximale Punktzahl betrug 550 Punkte. Das Magazin kürte Anbieter für die berufliche Weiterbildung, Berufsakademien, Sprachschulen und Fernhochschulen.



In der Kategorie „Sprachschule“ wurde die KERN AG Training unter den genannten Kriterien von FOCUS-BUSINESS als einer der Top Anbieter in Deutschland ausgezeichnet. Die nachgewiesene positive Reputation und Kundennähe spiegelt die Unternehmenswerte des Frankfurter Familienunternehmens wider: „Wir freuen uns sehr über dieses Ergebnis, denn es bestätigt uns von unabhängiger Stelle, dass wir von unseren Kunden positiv wahrgenommen werden und sie mit unseren Leistungen dementsprechend äußerst zufrieden sind. Auch das Thema Kundennähe liegt uns besonders am Herzen. Sowohl online als auch im persönlichen Kontakt in unseren Niederlassungen pflegen wir einen zuvorkommenden Umgang und versuchen immer auf die individuellen Wünsche unserer Kunden einzugehen“, so Michael Kern, Geschäftsführer der KERN AG Training über die Top-Platzierung im FOCUS-BUSINESS-Magazin.

