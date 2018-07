India Summer Days: Das authentische Indien hautnah erleben

„Discover the authentic India“ – unter diesem Motto präsentieren sich am 14. und 15. Juli die India Summer Days im Rahmen der Vor-FEST-Woche in der Günther-Klotz-Anlage Karlsruhe und das bei freiem Eintritt. „Die India Summer Days Karlsruhe sind das große Schaufenster für die enge Zusammenarbeit zwischen Baden-Württemberg und Maharashtra – eine fruchtbare Kooperation im kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich, für die Karlsruhe durch die Zusammenarbeit mit Pune früh als Trendsetter fungiert hat“, so Oberbürgermeister Dr. Frank Mentrup im Rahmen der Pressekonferenz zu den India Summer Days. Ob indischer Basar, Streetfood, Live-Bühne mit kulturellen Darbietungen, Workshops zu Yoga, Meditation und Ayurveda mit indischen Ärzten und Ayurveda-Experten: Bei den India Summer Days wird nicht nur für den Indien-Fan so einiges geboten.



Highlights des zweitägigen Bühnenprogramms sind unter anderem der Maskentanz Chau Dance sowie die Besetzung Folks of Bengal, die mit ihrer traditionellen Musik Indien repräsentieren. Der auf Kampfkunst basierende Maskentanz (Chau Dance) von Purulia wurde übrigens 2010 in die Liste der UNESCO des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Atemberaubende Tanzbewegungen versprechen dem Zuschauer Spektakel pur. Zu sehen sind die Maskentänze am Samstag um 13:40 Uhr und 17:00 Uhr, am Sonntag um 13:00 Uhr und 16:15 Uhr. Nicht weniger spektakulär geht es bei Folks of Bengal zu (Samstag 17:00 Uhr, am Sonntag um 16:45 Uhr). Dabei lädt die Band um Debalina Bhowmick das Publikum auf eine Reise durch den traditionellen Musikstrom von Bangalen ein und feiert die Vielfalt und den Reichtum der bengalischen Volkskultur. Bei der Indischen Tanz-Show „Eine Reise durch Südindien“ (Samstag, 19:00 Uhr) präsentieren D4Dance Performing Arts unter der Leitung von Pavan Prasad und Margret Hafendörfer eine Reise durch die indische Tanzkultur. Dabei werden unter anderem Tanzarten wie Indian Contemporary, Bharatanatyam, Mohiniyattam oder Kavadi und Karagattam präsentiert. Als Highlight der zweiten India Summer Days sollte man sich auch am Sonntagabend, 19:30 Uhr, die Modenschau unter der Leitung von Brigitta Hegedues und der Revathi Dance Academy im Kalender notieren. Rhythmische Tänze, indische Kleider, Ethnic & Modern Fashion für Männer und Frauen oder aber die indische Hochzeit bilden den perfekten Abschluss der India Summer Days.



Neben dem kostenfreien Bühnenprogramm hat der Besucher zudem die Möglichkeit, sich vorab online kostenpflichtig sein Workshop-Programm zu buchen. Auch Sanjay També von der Santulan Ayurveda GmbH freut sich auf die zweite Auflage der India Summer Days: „Wir bringen noch mehr spannende Workshops und Ärzte mit nach Karlsruhe, die allen Teilnehmer ein nachhaltiges Erlebnis bieten werden, welches sie auch in ihren Alltag mit einfließen lassen können.“ Für die Workshops werden eigens sein Vater - Ayurveda-Legende - Balaji També sowie weitere international erfahrene und renommierte Lehrer nach Karlsruhe anreisen. Auch Kurzentschlossene können sich am Festivalwochenende noch Resttickets für die Workshops zulegen – solange der Vorrat reicht. Das umfangreiche Workshop-Programm ist online unter www.indiasummerdays.de buchbar. Dort gibt es auch viele weitere Informationen rund um die einzelnen Workshop-Themen.



Erleben Sie das authentische Indien – mitten in Karlsruhe. Die Veranstaltung findet unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann statt.









