70 Jahre Grundgesetz: Karlsruhe feiert großes VerfassungsFEST

Mit einem großen Programm und hochkarätigen Gästen wird vom 22. bis zum 25. Mai der 70. Geburtstag der deutschen Verfassung gefeiert. Zum runden Jubiläum erwartet Karlsruhe unter anderem auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.



70 Jahre nach der Verkündung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 richtet Karlsruhe das größte Fest zum runden Geburtstag der deutschen Verfassung aus. Vom 22. bis 25. Mai lädt das VerfassungsFEST mit spannenden Talkformaten rund um die Themen Recht und Gerechtigkeit, einem großen Bürgerfest mit Bühnenprogramm und Info-Meile vor das Karlsruher Schloss und das Bundesverfassungsgericht ein.



Die Feierlichkeiten zum VerfassungsFEST beginnen am Mittwoch, 22. Mai, mit dem 19. Karlsruher Verfassungsgespräch. Nach der Eröffnungsrede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiert eine hochkarätig besetzte Runde zum Thema „70 Jahre Grundgesetz – Deutschland in guter Verfassung?“. Die Diskussion wird live in den Bürgersaal im Rathaus übertragen und später im Fernsehen ausgestrahlt. Im Anschluss zeigt die ARD das Format „Im Namen des Volkes – Deutschland fragt zum Grundgesetz“ mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle, das kurz zuvor in der HfG Karlsruhe aufgezeichnet wird. Am Donnerstag, 23. Mai, wird die Geburtsstunde des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland mit einem großen Fest gefeiert. Nach dem Eröffnungsgespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Präsident des Bundesverfassungsgerichts Andreas Voßkuhle und Oberbürgermeister Frank Mentrup spielt die Badische Staatskapelle im Jubiläumsjahr „300 Jahre Staatstheater“ ein festliches Live-Konzert vor dem Karlsruher Schloss.



Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Mai sind alle Bürgerinnen und Bürger zum großen Bürgerfest auf den Schlossplatz eingeladen. Die große Erlebnis- und Infomeile erstreckt sich beidseitig des Schlossplatzes, hier informieren rund 50 Aussteller und Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland (Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Bundesverfassungsgericht). Das Justizministerium Baden-Württemberg sowie die Bundeszentrale für politische Bildung setzen den Schwerpunkt auf die Europawahl am 26. Mai. Spiel, Spaß und Mitmachaktionen für die Kleinsten gibt es im dm-Kinderland.



Auf der zentralen Bühne vor dem Schloss sorgt ein großes Programm mit internationaler Live-Musik und Tanz, Talks und interaktiven Formaten rund um die Themen Recht und Gerechtigkeit an beiden Tagen für beste Unterhaltung und Information. Das Badische Landesmuseum lädt mit Sonderöffnungszeiten in die große Mykene-Ausstellung ein.



Am Freitag startet das zweitägige Bürgerfest um 14 Uhr mit einem Eröffnungsgespräch u.a. mit Baden-Württembergs Minister der Justiz und für Europa Guido Wolf, dem Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth und Oberbürgermeister Frank Mentrup. Anschließend widmen sich die Jazzaret Dance Company mit „AEQUITAS“ sowie Thomas Bierling, Eva Weis und Peter Lehel mit „Recht harmonisch. Das vertonte Grundgesetz“ den Themen Recht und Gerechtigkeit tänzerisch und musikalisch. Nach dem Klassik-Highlight am Vortag gehört der Freitagabend dem Jazz: Mr. M’s Jazz Club bringt die besten Jazz-Musikerinnen und -Musiker der Region auf die Bühne.



Am Samstag wird die Europafanfare Karlsruhe e.V. mit Pauken und Trompeten vom Marktplatz zum Schloss und dort auf die Hauptbühne ziehen. Für eine gelungene Verbindung von Recht und Comedy sorgt Kabarettist und Rechtsanwalt Dr. Dominik Herzog. Comedy und Musik zum Thema Frauenwahlrecht bringt das Quartett Schöne Mannheims auf die Bühne, bevor Hallouminati aus der Karlsruher Partnerstadt Nottingham mit tanzbarer Weltmusik für Feierstimmung bei hohem Tempo sorgen. Den musikalischen Abschluss des Samstagabends bildet die mehrfach ausgezeichnete Popband Frida Gold. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.



Eine zweite Bühne am Karl-Friedrich-Denkmal, die nach dem Vorbild des britischen House of Commons gestaltet ist, dient an beiden Tagen als Forum für Jugendkultur und setzt auf interaktive Beteiligungsformate und Gespräche. Unter dem Motto „Take Your Rights“ macht der Stadtjugendausschuss mit verschiedenen Programmformaten Politik und Recht greif- und erlebbar.



Der Südwestrundfunk SWR unterstützt das VerfassungsFEST sowohl in der Kommunikation als auch programmatisch. Die in Karlsruhe ansässige ARD-Rechtsredaktion beteiligt sich aktiv am Programm des VerfassungsFESTs: Rechtsexperte Frank Bräutigam ist Hauptmoderator und adaptiert das SWR-Rechtsmagazin „Sofa-Richter“ für die Bühne. Mehrmals am Tag diskutiert er packende Rechtsfragen mitten aus dem Leben mit den Besucherinnen und Besuchern.



Zum Tag der offenen Tür lädt das Bundesverfassungsgericht am 25. Mai ein. Neben Rundgängen durch das markante Baumgarten-Gebäude, das in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert, können interessierte Bürgerinnen und Bürgern unter dem Motto: „Offene Verfassung, offenes Gericht“ einen spannenden Blick hinter die Kulissen werfen und die Atmosphäre des Gebäudes erleben. Richterinnen und Richter berichten über ihre Arbeit und die Rolle des Bundesverfassungsgerichts als Hüter der Verfassung.



Das VerfassungsFEST ist die größte Veranstaltung zum 70jährigen Bestehen des Grundgesetzes. Es ist außerdem ein Schritt auf dem Weg zum Forum Recht, das in der „Residenz des Rechts“ entstehen wird, um als Bildungsstätte und Erlebnisort das Recht und den Rechtsstaat erfahrbar werden zu lassen. Der Förderverein Forum Recht präsentiert sich als Aussteller auf dem Schlossplatz und als Programmpartner u.a. im neuen „Café Grundrechte“ direkt am Platz der Grundrechte.



Infos & Programm: www.karlsruhe-erleben.de/verfassungsfest

