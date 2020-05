Pressemitteilung BoxID: 801172 (KEC Kölner Eishockey-Gesellschaft Die Haie mbH)

Mit Breiter Brust in die Zukunft: RheinEnergie bleibt Haupt- und Trikot-Sponsor der Kölner Haie



Bereits seit 1999 ist der Energie- und Trinkwasserversorger für Köln und die rheinische Region Partner der Kölner Haie

Als Haupt- und Trikotsponsor findet die erfolgreiche Allianz in der kommenden Spielzeit ihre Fortsetzung





„Echte Fründe ston zesamme“ – diese Zeilen des bekannten Kölner Karnevals-Klassikers der „Höhner“ ließe sich ohne weiteres auf die enge Zusammenarbeit zwischen der RheinEnergie AG und den Kölner Haien übertragen. Denn bereits seit 1999 führen beide eine erfolgreiche Partnerschaft, die in der kommenden Saison ihre Fortsetzung findet. So wird der Energie- und Trinkwasserversorger dem KEC auch in der DEL-Spielzeit 2020/21 als Haupt- und Trikotsponsor erhalten bleiben. „Wir spüren bei der RheinEnergie seit Jahrzehnten, dass Loyalität und ehrlich gemeinte Unterstützung für den Spitzen- und Nachwuchssport nachhaltig gelebt werden. Dass die RheinEnergie in diesen Zeiten so fest an der Seite des KEC steht, bedeutet für uns als Haie enorm viel“, streicht Haie-Geschäftsführer Philipp Walter noch einmal die Besonderheit der langjährigen Zusammenarbeit mit dem Kölner Konzern heraus. „Unsere Zuversicht wird durch die tolle Partnerschaft zur RheinEnergie weiter gestärkt.“



Auch für Norbert Graefrath, Vorstand und Arbeitsdirektor der RheinEnergie AG, ist die Fortführung der Zusammenarbeit eine echte Herzensangelegenheit: „Die Sportstadt Köln ist für uns ohne den KEC – und dessen erfolgreiche Nachwuchsarbeit – gar nicht denkbar. Daher führen wir unsere lange Partnerschaft mit den Haien gerne fort – zumal in schwierigen Zeiten. Dass die Sportart Eishockey wie kaum eine zweite Energie und Leidenschaft aufs Spielfeld bringt und Tausende Kölnerinnen und Kölner begeistert, freut uns dabei umso mehr.“



Die RheinEnergie AG wird in der kommenden DEL-Saison als Hauptsponsor auf der Brust des Haie-Trikots präsent sein. Zudem sind Logo und Firmenname des Unternehmens u.a. auf einem Bullykreis und auf TV- sowie Regionalbanden vertreten.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (