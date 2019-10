Pressemitteilung BoxID: 772945 (Katamaran-Reederei Bodensee GmbH & Co. KG)

Katamaran mit Winterfahrplan

Ab Freitag, 1. November, gilt beim Katamaran wieder der Winterfahrplan. Die wichtigste Änderung im Vergleich zum Sommerfahrplan betrifft die Fahrten am Wochenende: Denn in der Winterzeit beginnen die Katamarane an Sonn- und Feiertagen ihren Dienst wieder später. Die Schnellschiffe fahren dann sonn- und feiertags ab 9.02 Uhr ihren Stundentakt. Die letzten Fahrten in der kalten Jahreszeit ab Friedrichshafen und Konstanz sind montags bis samstags an Werktagen um 19.02 Uhr und sonn- und feiertags um 18.02 Uhr. Der Winterfahrplan gilt bis zum 31. März 2020.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (