Pressemitteilung

Genießer-Rundfahrten im August

Ab Donnerstag, 1. August bietet die Katamaran-Reederei immer dienstags bis samstags täglich ab 13 Uhr Rundfahrten ab Friedrichshafen an.



Endlich Sommerferien! Pünktlich zum Start der Schulferien erweitert der Katamaran sein Angebot wieder um Rundfahrten. Am 1. August startet das schnittige Schnellschiff an fünf Tagen die Woche jeweils um 13.00 Uhr zur 45-minütigen Tour entlang des Bodensee-Ufers. Die Route verläuft über Eriskirch in Richtung Langenargen sowie auf dem Rückweg an der Schlosskirche Friedrichshafen vorbei. Im Fahrpreis enthalten ist ein Glas Prosecco oder Softdrink als Willkommensgetränk. Die Rundfahrten legen zwischen dem 1. und 31. August immer dienstags bis samstags an der Katamaran-Anlegestelle an der Uferpromenade Friedrichshafen ab. Ausnahme ist der 10. August. An diesem Tag findet in Konstanz das Seenachtfest statt, zu dem die Reederei ebenfalls Sonderfahrten im Programm hat.



Die Rundfahrten kosten für Erwachsene 9,90 Euro und Kinder 5,90 Euro. Tickets gibt es an den Katamaran-Fahrscheinautomaten und in der Katamaran-Geschäftsstelle im Hafen Friedrichshafen. Mehr Information auf www.der-katamaran.de. Für weitere Auskünfte stehen die Mitarbeiter in der Katamaran-Geschäftsstelle in Friedrichshafen, Telefon 07541 971 090-0, zur Verfügung.

