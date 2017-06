Bartöl - nur gut riechen reicht nicht!

Längst erlebt das traditionelle Barbier-Handwerk eine Renaissance, wenn es um den gepflegten Bart mit dazu passender Friese geht. Immer mehr Kunden lassen die Randpartien an Wangen und Hals professionell mit dem Messer rasieren und die Barttracht frei mit der Schere in Form bringen. Im Anschluss darf ein pflegendes, gut duftendes, Glanz- und Geschmeidigkeit verleihendes Bartöl nicht fehlen. Zum Beispiel wurden für das Öl von Kastenbein & Bosch natürliche Inhaltstoffe wie Limette, Argan-, Zedern- und Patchouliöl zu einer hochwertigen Mixtur vereint. Und die klassischen Glasfläschchen werden der Umwelt zur Liebe nicht mit einer zusätzlichen Verpackung versehen. Die „Öko-Test“-Redaktion hat für ihre diesjährige Mai-Ausgabe 16 Bartpflegeprodukte getestet. Davon wurden nur vier mit „sehr gut“ jedoch acht mit „ausreichend“ bis „ungenügend“ bewertet. Unter den Erstplatzierten ist auch das Bartöl von Kastenbein & Bosch. Es zählt außerdem zu den insgesamt nur drei zertifizierten Naturkosmetikprodukten im Testfeld.



Sie sind wieder da: Echte Kerle statt weichgespülte Frauenversteher, mit Tattoo am Handgelenk statt Freundschaftsbändchen und Dschungel im Gesicht statt polierter Visage. Vollbart ist hipper denn je. Und wohlriechende Mittel, um ihn und die Haut darunter zu pflegen inzwischen auch.



Damit die Barttracht nicht juckt, weil die Haare zu spröde und die Wangen ausgetrocknet sind, haben die Friseurmeister und Produktentwickler Roger Kastenbein und Stefan Bosch recht früh den Bedarf erkannt und ein eigenes Öl kreiert. Getreu ihrer Philosophie besteht auch diese Rezeptur aus natürlichen Inhaltsstoffen – in diesem Fall hauptsächlich aus reinem Arganöl (heilend) sowie Limette (erfrischend, desinfizierend), Vitamin E (hautschützend), Patchouliöl (heilend) und Zedernöl (hautberuhigend, Juckreiz-hemmend). Das Bioprodukt ist zudem vegan, gluten- und laktosefrei und wurde im Mai 2017 von Öko-Test mit „sehr gut“ bewertet. Es heißt schlicht Kastenbein & Bosch Bartöl und ist im 30 ml fassenden Glasfläschchen für circa 23 Euro erhältlich.



Je nach Länge reichen 2-4 Tropfen bei der morgendlichen und abendlichen Bartpflege aus, um der ausgetrockneten, häufig juckenden Haut jene Feuchtigkeit zurückzugeben, die das Barthaar ihr entzogen hat. Einfach die gewünschte Menge in den Handinnenflächen verreiben und sowohl Bart als auch Wangen langsam und gleichmäßig massieren. Ziel ist es, der Haut lückenlose Pflege zu gönnen, die eventuelle Irritationen und Juckreiz verschwinden lassen. Den maskulin-frischen Duft und die weichen, glänzenden Barthaare gibt es als Zusatzeffekt obendrein.



