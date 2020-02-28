Pressemitteilung BoxID: 788535 (KARL MAYER Textilmaschinenfabrik GmbH)

卡尔迈耶收购STOLL - 卡尔迈耶集团旗下的全新重磅品牌

作为集团发展战略的一部分，卡尔迈耶集团就收购STOLL集团与对方达成最终协议。收购合同于2020年2月26日正式签订，STOLL集团将从2020年7月1日起正式成为卡尔迈耶集团的一员。



通过收购STOLL，卡尔迈耶将为横机行业带来全新的技术发展潜力和创新型解决方案。STOLL是全球领先的横机制造商之一，全球雇员约1000名，为针织行业的发展进步提供创新型技术和服务。



卡尔迈耶是经编、织造准备、产业用纺织品领域的创新型市场领导者，在全球拥有2300多名雇员。



"这次收购是我们扩张战略的重要步伐，我们热烈欢迎STOLL加入卡尔迈耶集团。STOLL是全球纺织行业的知名品牌，在针织领域拥有广泛的技术和成熟的团队。" 卡尔迈耶集团首席执行官Arno Gärtner说道。



通过收购，STOLL将成为卡尔迈耶集团的重要组成部份。因此，STOLL能借力于卡尔迈耶广泛分布在全球的销售、服务和生产基地，双方还能在某些领域深化联合发展，例如数字化解决方案。



"这个纺机制造领域的强强联合从产品种类和地域分布上都显著增强了双方的实力。这让我们能加速在数字化领域和技术研发上的创新，丰富我们的全球营运网点。我们的客户能直接从中获益，在纺织行业快速变化的背景下不断提升自身的竞争力。"STOLL的首席执行官Andreas Schellhammer说道。



两个家族企业都拥有辉煌的历史，并用时间证明了他们的行业领导者地位。在他们各自经营的细分市场，他们是创新、品质、稳定、可靠和专业的代名词。



互补的产品种类和更加广泛的地域分布将为全球纺织市场带来更高水平的技术能力。卡尔迈耶成为了在全球纺织行业中能同时提供行业顶尖水平经编/纬编技术的独家企业。



卡尔迈耶将拥有更全面的业务范围：经编机、产业用纺织品、准备设备、电脑横机和数字化解决方案，让客户能更灵活的跨越技术界限。



收购之后，STOLL品牌将继续保持现有运营模式。卡尔迈耶集团不仅拓展了产品范围，也通过STOLL品牌进一步增强了市场地位。



"在此次收购过程中，客户一直都是我们的关注重点。在成为卡尔迈耶集团的成员后，客户能获得更强的创新动力，尤其是在数字化能力上。日常的客户服务和支持将维持不变。"两家企业的首席执行官郑重说道。

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