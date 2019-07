Pressemitteilung BoxID: 759637 (KAISERSCHOTE Feinkost Catering GmbH)

Verstärkung für das Team der KAISERSCHOTE

Mit Sebastian Remus und Merle Verweyen sind neue Mitarbeiter zum Team des Feinkost-Cateringunternehmens KAISERSCHOTE gestoßen. Sebastian Remus arbeitet auf übergeordneter Ebene als Head of Operations; Merle Verweyen zeichnet für die Bereiche Human Resources und Marketing verantwortlich.



Seit April 2019 unterstützt Sebastian Remus bereits das Team um KAISERSCHOTE-Geschäftsführer André Karpinski. In seiner Head of Operations-Funktion sind ihm als Mitglied des Führungsteams gleich mehrere Bereiche unterstellt. Vertrieb, Entwicklung von Speisenkonzepten und Key Account liegen in seiner Verantwortung. Für diesen Job bringt Sebastian Remus dann auch das notwendige Rüstzeug mit: Gestartet mit einer klassischen Kochausbildung, ging es über Broich Premium Catering in die gehobene Hotellerie und von dort wieder zurück zu Broich Premium Catering in die Position des Einkäufers. Dort stieg er dann bis zum Abteilungsleiter „Kreative Küchenleitung“ auf.



Im Mai 2019 ist Merle Verweyen zur KAISERSCHOTE gekommen und zeichnet in ihrer Position für Personal und Marketing verantwortlich. Ihr obliegt im Human Resources-Bereich die wichtige Mitarbeiterakquise und -bindung. Im Marketing wird Merle Verweyen einen Fokus auf den Ausbau der unternehmenseigenen Social Media-Kanäle legen und beispielsweise spezielle Videoformate kreieren, um den Zuschauer hinter die Kulissen der KAISERSCHOTE blicken, sie an Veranstaltungsprojekten, bei der Produktion oder schlicht am Büroalltag teilhaben zu lassen. Merle Verweyen ist Veranstaltungskauffrau und hat ihr Handwerk im Catering-Business erlernt. Nach ihrer Ausbildung zog es sie als Projektleiterin zu einer Münchener Eventagentur. Später wechselte Merle Verweyen wieder ins Catering-Business zu Broich Premium Catering, wo sie sich erst im Marketing und später im Human Resources-Bereich engagierte. Bei der KAISERSCHOTE vereint sie nun diese Erfahrungen in einem ganzheitlich angelegten Arbeitsbereich.

