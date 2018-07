Spot an: Loose startet neue TV-Kampagne für Quäse

Dass sich Fitness nicht nur im Studio, sondern auch in der Küche abspielt, wissen Sportfans und Ernährungsbewusste. Im neuen TVSpot „Eine runde Sache“ inszeniert die Käserei Loose mit einer Prise Selbstironie, welch perfektes Duo Fitness und Quäse bilden – oder wie die Hero-Marke Quäse auf die Fitness einzahlt. Der neue TV-Spot stammt von „Zum goldenen Hirschen“ aus Berlin, die bereits seit 2011 die Käserei Loose betreuen. Von Mitte Juli bis Ende September 2018 auf allen reichweitenstarken Sendern zu sehen, soll die Kampagne rund 740 Millionen Kontakte erreichen. Der TV-Spot knüpft an den Erfolg des „Jogginganzug“-Spots aus 2014 an, der die Marke Quäse nachhaltig geprägt hat.



Der damalige Spot mit zwei sympathischen Möchtegern-Sportlern sorgte nicht nur für eine breite Resonanz, sondern auch für eine hohe Markenbekanntheit. Seitdem entwickelte die Käserei Loose die Positionierung von Quäse als Fitness-Food kontinuierlich weiter und will diese nun mit der neuen reichweitenstarken TVKampagne bei einer breiten Zielgruppe festigen. „Mit unserem TV-Spot möchten wir verstärkt die Zielgruppe der Ernährungsbewussten und Sportler erreichen und sie auf die Quäse-Benefits aufmerksam machen. Natürlich mit einem Augenzwinkern, das der Marke bereits bei der ‚Jogginganzug’-Kampagne viele Sympathiepunkte beschert hat“, erklärt Loose Marketingleiterin Dr. Monika Schmidhofer. „Wir zeigen, dass Quäse Genuss mit Funktion verbindet und unterstützen damit die Fitness- und Ernährungsziele der Konsumenten: Muskelaufbau, Abnehmen oder einfach Fitbleiben.“



„Fitness, die uns schmeckt“

Wie vielfältig Fitnesstraining sein kann – das zeigt die sympathische Szene im neuen 15-Sekünder, der ab dem 16. Juli auf allen reichweitenstarken Sendern ausgestrahlt wird. Die Story ist kurz, prägnant und bleibt im Gedächtnis: Ein sportlicher älterer Mann betritt verschwitzt in Rennradmontur die Küche, trifft dort auf einen ebenfalls sportlichen jüngeren Mann und erkundigt sich bei ihm nach dessen Fitnesstraining. Die Antwort des jungen Mannes: Er demonstriert sein Workout – das aus appetitlichen Quäse-Einheiten besteht. Die Botschaft des Spots: Quäse ergänzt das Training und unterstützt den Muskelaufbau. Denn der Käse aus Quark enthält von Natur aus rund 30 Prozent Eiweiß und rund 0,5 Prozent Fett – ein echtes Fitness-Food eben.1 „Mit dem Quäse-Spot erzählen wir eine lebensnahe und unterhaltsame Geschichte, die es einer breiten, ernährungsbewussten und sportinteressierten Zielgruppe leicht macht, sich mit den Darstellern zu identifizieren. Mit dem nötigen Augenzwinkern wird die Produktbotschaft eingängig inszeniert und wir vermitteln, dass gesunde Ernährung und Bewegung wichtig sind,“, kommentiert Felix Franz Vogler, Geschäftsführer von „Zum goldenen Hirschen“.



Credits Käserei Loose

Dr. Monika Schmidhofer (Marketingleiterin)



Credits Zum goldenen Hirschen

Felix Franz Vogler (Geschäftsführer)

Carsten Kaiser (Etat-Direktor)

Mona Olwig (Account Manager)

Silke Gottschalck (Creative Director)

Alisa Fröhlich (Art Director)

Alexander Zielasko (Text & Konzept)



3ltr Werbung & Film GmbH, München (Produktion)

Ernst Kalff (Executive Producer)

Chris Burger (Producer)

Martin Haerlin (Regie)

Tanja Häring (DoP)



1 Quäse enthält ~30 % Eiweiß und ~0,5 % Fett. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Neben einer ausgewogenen Ernährung ist ausreichend Bewegung wichtig für das körperliche Wohlbefinden.

Käserei Loose GmbH & Co. KG

Seit 1921 stellt die Käserei Loose Sauermilchkäse her und ist in diesem Segment Marktführer. Im Mittelpunkt des Markenportfolios steht der "Quäse" in den fünf Sorten "Aromatisch", "Mild", "Würzig", "Grüner Pfeffer" und "Paprika" sowie Quäse Protein in den Sorten "Mild" und "Würzig". Der Produktname Quäse ist ein Wortspiel und bedeutet "Käse aus Quark", weil er aus frischem Sauermilchquark entsteht. Er zeichnet sich durch seinen sehr hohen Eiweißanteil und zugleich niedrigen Fettanteil aus (100 g Quäse enthalten: rund 30 g Protein, rund 0,5 g Fett). Seit 1998 gehört die Spezialitätenkäserei mit ihren Marken Loose, Harzbube und Bönsel zur Unternehmensgruppe Theo Müller und zählt zu den Top 10-Herstellern im deutschen Käsemarkt.

