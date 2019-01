Immer wieder Sonntags...unterwegs

14.01.19

Spontan und witzig präsentiert der beliebte Moderator vom 05.01.2019 bis 25.05.2019 rund 43 Konzerte quer durch die Republik - und ganz bestimmt auch in Ihrer Nähe. Der Clou der Tour 2019: Mit Maximilian Arland hat der sympathische Musiker und Conferencier Stefan Mross diesmal so etwas wie einen Co-Moderator an seiner Seite, eine Konstellation, die im deutschen Tourgeschäft ziemlich einzigartig ist! Wenn sich die beiden Publikumslieblinge in den Shows die sprichwörtlichen Bälle zuwerfen, bleibt kein Auge trocken. Man darf also gespannt sein auf eine kurzweilige, tolle Bühnenshow, bei der es jede Menge zu lachen gibt und das Publikum voll auf seine Kosten kommt. Denn was Millionen Zuschauer vor dem Fernseher regelmäßig begeistert, macht live mindestens doppelt so viel Spaß! Das von den Fans heißgeliebte Format garantiert ein Show-Erlebnis vom Feinsten, mit erstklassiger deutscher Musik, guter Stimmung und vielen Überraschungen - natürlich unter tatkräftiger Mitwirkung und Einbeziehung des Saalpublikums! Eine echte Party, vollgepackt mit Schlager- und Volksmusik sowie Top-Unterhaltung: das wunderbare "Immer-wieder-sonntags"-Gefühl für Alt und Jung!



Seit 2005 moderiert Stefan Mross "Immer wieder sonntags" live in der ARD und begeistert mit seiner liebenswerten, geerdeten Art ein Millionenpublikum. Seine Karriere aber reicht noch viel weiter zurück, denn schon im zarten Alter von 13 Jahren wird er mit seiner Trompete für die Bühne entdeckt. Zusammen mit Stefanie Hertel ist Stefan Mross jahrelang als "Traumpaar der Volksmusik" omnipräsent im TV und auf allen Bühnen des Landes. Seit 2013 ist der vielseitige Moderator und Musiker erstmals mit "Immer wieder sonntags" auch auf Deutschland-Tournee unterwegs - ein voller Erfolg, den er 2019 mit neuem Team noch toppen will!



"Immer wieder sonntags" wird für Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auch privat zum Glücksfall, lernt der Moderator in der Sendung doch seine heutige Partnerin kennen. Die Sängerin tritt bereits mit 18 Jahren ins Rampenlicht, als sie bei "DSDS" Erfolge feiert und einen ersten Plattenvertrag erhält. 2019 wird Anna-Carina Woitschack die Tour als musikalischer Gast bereichern.



Bata Illic stürmt bereits Ende der 1960er-Jahre erstmals die ZDF Hitparade", bei der er unglaubliche 62 Mal zu Gast ist. Seine vielen Hits wie "Michaela", "ich möchte der Knopf an deiner Bluse sein", "ich erkenn dich mit verbundnen Augen" sind Evergreens geworden.



Das Südtiroler Duo Die Ladiner ist allen Volksmusik-Fans ein Begriff: Mit dem Titel "beuge Dich vor grauen Haar" gewannen die beiden sympathischen Musiker Joakin und Otto den Grand Prix..



Maximilian Arland ist seit über 20 Jahren ein beliebter Entertainer im Bereich TV und Musik und stellt sein Talent als Sänger, Komponist und Moderator schon früh unter Beweis. Mit eigenen Fernsehshows, über 100 Konzertauftritten jährlich und diversen erfolgreichen Alben ist der sympathische Wahlberliner aus dem Showbusiness längst nicht mehr wegzudenken. Als Stargast der Tour 2019 wird er für Stefan Mross als "Sparringspartner" auf der Bühne agieren und gemeinsam mit dem Moderator für ein Pointen- und Unterhaltungsfeuerwerk sorgen.



Mit diesen wundervollen Gästen, seinem neuen Partner THOMANN Künstler Management GmbH und in Kooperation mit TELAMO, Shop24Direct und dem Deutschen Musik Fernsehen zaubert das Improvisationstalent Stefan Mross auch 2019 wieder eine grandiose Live-Tournee "Immer wieder sonntags ... unterwegs" auf die Bühnen Deutschlands, die nahtlos an die Sensationserfolge der letzten Jahre anknüpft! Übrigens: Für Herbst 2019 ist eine zweite Staffel der populären Tour geplant, mit vielen neuen Stargästen.



Wer sich heute schon jede Menge gute Laune für 2019 sichern möchte, ist bei Stefan Mross und seinem Publikumsmagneten "Immer wieder sonntags ... unterwegs" genau richtig!



07.02.19 I 17 Uhr I Alte Oper Erfurt

07.03.19 I 17 Uhr I Alter Schlachthof Dresden

15.03.19 I 17 Uhr I AMO Magdeburg

17.03.19 I 16 Uhr I Steintor-Varieté Halle

