Sommerkabarett der academixer ab 25.06.2020

Lachen ist gesund! Erst recht an frischer Luft!

Was sehnen wir uns nach Normalität, unbeschwerter Heiterkeit, lustigen Stunden im Kreise schöner Menschen. In diesem Jahr besonders! Am besten treffen wir uns unter freiem Himmel, an der frischen Luft und rufen uns folgende Weisheit in Erinnerung: Lachen ist gesund! Im Leipziger Zentrum, nur eine Gasse vom Markt entfernt, bitten die academixer ("Sing, mei Sachse, sing!") zu Kabarett unter idealen Bedingungen. Der Hof des Paulaner-Palais' in der Klostergasse 5 bietet Gemütlichkeit, Gastronomie und Gelegenheit zum Kichern. Von 25. Juni bis 26. August bringt das Leipziger Vorzeige-Ensemble dort sämtliche aktuellen Programme auf die Bühne. 20 Uhr beginnt der Spaß, ab 18 Uhr wird eingelassen und sommerliche Küche serviert - je nach Stimmung und Geschmack entweder vom Café Madrid (spanisch, mediterran) oder dem Restaurant Paulaner (bayrisch, gutbürgerlich). Beide Lokale teilen sich die im vorgeschriebenen Abstand voneinander entfernt stehenden Tische. Eintrittskarten für "Kolleginnen", "Das geht aufs Zimmer", "SOS Familienurlaub" und all die anderen gesunden Sommerstücke bekommen Sie schon jetzt unter Telefon (0341) 21 78 78 78 sowie auf academixer.com.

