Pressemitteilung BoxID: 761642 (Kabarett "academixer" GmbH)

"KollegINNEN" neu bei den academixern

Die Leipziger Immobilienpreise steigen. Bei jedem Blick in die einschlägigen Internetportale kostet das Haus oder die Wohnung mehr bzw. ist verkauft und weg. Passend dazu erhält eine alte Liedzeile neuen Sinn: "Überall wohin man schaut, wird aufgebaut!" Kräne drehen sich, Kieslaster scheppern durch die Straßen und der Betonmischer mischt Beton. Bis dahin ein bekanntes Bild.



Im kommenden academixer-Programm "KollegINNEN" allerdings - die Premiere wird am 29. September gefeiert - sitzen drei Frauen im Bauwagen: Carolin Fischer, Nadja Petri (neu im Ensemble) und Heike Ronniger. Und die warten dort nicht etwa auf ihre Männer, die lösen Probleme! Dabei ist ihnen sonnenklar: "Für diesen Job braucht man Eier!"



Das hat auch Helmhinterherträger Enrico Wirth verstanden. Er guckt einfach auf sein transportables Klavier, wenn die Frauen schmutzige Wäsche waschen, wenn sie als schnelle Eingreiftruppe schnell eingreifen und wenn sie tun, was sie tun müssen, was aber keiner wissen soll.



Regie führt Tausendsassa Armin Zarbock (u.a. "Adolf Südknecht" in der Südvorstadt, "Gans ganz anders" im Spiegelzelt sowie "SOS Familienurlaub" bei den academixern) und der versteckt in seiner Ankündigung sechs Baumarkt-Slogans: "Alles in Okidoki? Dann bau dein Ding! Geht nicht, gibt's nicht! Doch gerät dein Meisterwerk zur krummen Sache und alles aus den Fugen, wird es Zeit, die Heldinnen der Arbeit zu rufen! Mit Hirn, Charme und Schablone machen sich die drei KollegINNEN (und ihr musikalischer Stift) auf die Spur der Steine. Taffe, straffe, Häusle baue! Eine weiß immer wie es geht, und so ist die schnelle Eingreiftruppe der Beweglichen Ober-Baubrigade (kurz: BOB) mit ihren Baumeisterinnen unermüdlich im Sondereinsatz. Ob BER, Stuttgart 21 oder Bauboom in Leipzig, wo immer etwas schiefgeht, sie werden es richten! Damit es zum Feierabendbier heißt: 'Wieder mal die Welt gerettet. Und was hast du gemacht?' Achtung, Aktionswoche: 20% auf alles*! (* außer Tiernahrung)"



Wann? 29. September 2019, 18 Uhr, Preview am 27. Und 28. September 20 Uhr

Karten: 0341-21787878

www.academixer.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (