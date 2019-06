Pressemitteilung BoxID: 756932 (Kabarett "academixer" GmbH)

Das Beste im Paulaner-Palais

Sommerkabarett der academixer

Am 28. Juni startet das Sommerkabarett der academixer im Paulaner-Palais mit einer Premiere. "Na Bestens!" heißt das Stück, denn das Gute ist gut, doch das Beste ist besser. Und ein Best of setzt noch einen droff! Die academixer greifen aus den Programmen der letzten Jahre die großen Erfolge heraus und fügen sie zu einer Hitparade zusammen, einem Best of Kabarett. Mit ihrem Musiker Jörg Leistner im Rücken zeigen Carolin Fischer, Anke Geißler und Ralf Bärwolff die goldenen Höhepunkte, die glänzenden Zacken aus der Krone, kurz: das, was beim Publikum besonders gut ankommt. Das, was den schönen Hof zum Wackeln bringt. Das, was beim Spielen auf der Bühne so richtig Spaß macht.



Kabarett unter freiem Himmel - der Hof des Paulaner-Palais' in der Klostergasse 5 ist wie dafür gemacht, prächtig, ruhig und zentral gelegen. Von 28. Juni bis 27. August bringt das Leipziger Vorzeige-Ensemble dort alle aktuellen Programme auf die Bühne. 20 Uhr beginnt die Kultur, ab 18 Uhr wird sommerliche Küche serviert - je nach Stimmung und Geschmack entweder vom Café Madrid (spanisch, mediterran) oder dem Restaurant Paulaner (bayrisch, gutbürgerlich).



Karten: 0341/21787878



www.academixer.com





