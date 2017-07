Ein "Ritterschlag" für JuCad!

Der German Brand Award ist so etwas wie ein „Ritterschlag“ für ein Unternehmen und für eine Marke. Der Award ist der erste Wettbewerb, der alle Fachdisziplinen der modernen Markenführung abdeckt und entsprechend begehrt ist, weil er die Qualität der Marke glaubhaft unter Beweis stellt. Darüber freuten sich bei der diesjährigen Verleihung in Berlin in der Kategorie „Industry Excellence in Branding“ die Macher und Inhaber Kira und Dipl. Ing. Jörg Jung der Marke JuCad - der deutsche Premium-Hersteller in der Golf-Branche!



Das Limburger Familienunternehmen JUTEC Biegesysteme GmbH, das die Golfbranche mit seiner Marke JuCad seit fast drei Jahrzehnten mit edlen Caddys aus Edelstahl, Titan oder Carbon sowie mit einer großen Auswahl an Bags und Accessoires bereichert, baute bereits 1988 die ersten zerlegbaren Design-Golfcaddys. 1998 erobern JuCad Elektrocaddys, mit ihren in die Achse integrierten High-Tech-Motoren, die Golf-Welt – und seit 2014 fährt das Modell Phantom, mit den weltweit einzigartigen Vollcarbon-Einspeichenfelgen, erfolgreich über die Fairways. Als Haupt-Augenschein und Marken-Kennzeichen gelten das elegante Design der JuCad Caddys, die intelligente Technik die drinnen steckt und eine einmalig individuelle Vielfalt – gepaart mit einzigartigem Innovationsgeist, von Golfern für Golfer.



Der Gewinn des German Brand Awards für JuCad als beste Produkt- und Unternehmensmarke einer Branche wurde durch eine unabhängige Jury aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen ermittelt.



www.jucad.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren