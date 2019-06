Pressemitteilung BoxID: 756286 (JURA DIREKT GmbH)

Zweifacher German Brand Award 2019 für JURA DIREKT

Servicedienstleister gehört zu den besten Marken Deutschlands

JURA DIREKT steht für umfassende digitale Lösungen zur rechtlichen Vorsorge kombiniert mit persönlichem Service rund um die Uhr. Diese konstante Ausrichtung der Marke auf Kundenservice und Notfallmanagement wurde nun gleich doppelt mit dem renommierten German Brand Award ausgezeichnet: JURA DIREKT ist „Winner“ in den Kategorien „Corporate Services“ und „Service Brand of the Year“ und gehört damit zu den besten Service-Marken 2019 in Deutschland.



Das große Ziel: Top-Kundenservice



„Spätestens mit der Service-Zertifizierung durch den TÜV Rheinland haben wir alle Prozesse von JURA DIREKT voll auf Service ausgerichtet – und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Sachen Kundenservice top geschult“, so Geschäftsführer Domenico Anic. „Dass JURA DIREKT nun noch mit dem German Brand Award in der Branchenkategorie und im Bereich Service ausgezeichnet wurde, ist das i-Tüpfelchen auf unsere intensive Markenpflege!“, ergänzt Ute Anic, die das Unternehmen gemeinsam mit Ihrem Mann führt.



Auch die Kundenbewertungen sprechen eine klare Sprache: 99,11 % der Kunden sind begeistert von JURA DIREKT und empfehlen den Servicedienstleister lauf der unabhängigen Plattform eKomi weiter. „Diese positive Resonanz motiviert das gesamte Team jeden Tag aufs Neue – ebenso wie die besondere Auszeichnung, die wir heute entgegennehmen durften“, freut sich Anic im Anschluss an die Preisverleihung.



JURA DIREKT ist eine der besten deutschen Service-Marken



Seit 2016 werden die besten Marken Deutschlands in über 60 Kategorien mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Dabei entscheidet die 8-köpfige Jury aus erfolgreichen Unternehmern und Markenexperten anhand zahlreicher Kriterien wie beispielsweise Markenprägnanz, Zielgruppenrelevanz und Zukunftsfähigkeit, welche Marken sich in ihrer Branche am erfolgreichsten positionieren. In den beiden relevanten Service-Kategorien gehört JURA DIREKT zu den Preisträgern 2019.

