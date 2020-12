Wie Musik auch psychologisch helfen kann und Manövrierfähigkeit selbst in ausweglosen Situationen möglich ist, weiß die Hamburgerin Jule Seemannstochter. Die Sängerin und Songpoetin ist zugleich auch studierte Pädagogin sowie systemischer Coach. Ihre Tipps und eigenen Erfahrungen mit Fans und Coachees helfen angesichts der Herausforderungen des Lebens.



Jule Seemannstochter ist raue See und Gegenwind gewöhnt. Die Sängerin und Songpoetin aus Hamburg ist mit ihrem Vater, einem Containerschiff-Kapitän, die ersten Lebensjahre auf den Weltmeeren zur See gefahren. Als Heranwachsende hat sie die Herausforderungen eines Lebens mit den Naturgewalten, getrennt von der Familie und fern der Heimat, weiter vom Festland aus miterlebt. Doch das Pandemie-Jahr ist auch für die 40-Jährige nicht leicht: Anstatt ihren kraftvollen, erwachsenen Deutschpop mit ihrer Band auf Festivals zu spielen und in dutzenden Spielstätten Konzerte zu geben, war und ist sie - wie die gesamte Kulturbranche - zur Untätigkeit verdammt. Doch Klippen umschiffen und einen neuen Kurs setzen, ist Jule gewohnt. Und so hat sie kurzerhand im Frühjahr ihren Balkon zur Bühne umfunktioniert, ihren Fans via Social Media beigestanden und den Hanseaten Motivation geschenkt mit dem Song „Jetzt erst recht Hamburg“.



Geholfen haben ihr dabei nicht nur ihre schier unerschütterliche Zuversicht und Fröhlichkeit, auch ihre Kreativität als Künstlerin gab ihr notwendigen Rückhalt: „Singen ist für mich einfach Lebensfreude und Krafttanken pur. Und auch wenn ich mal schlecht drauf bin, sobald ich Musik hören und loslegen kann, zaubert mir das ein Lächeln ins Gesicht.“ Eine Erfahrung, die sie auch in ihren Gesangscoachings mit Sängern oder ganzen Gruppen etwa im Rahmen von Firmenincentives erlebt: „Wer singt, überwindet Hemmungen und Ängste, atmet tiefer und bewusster, konzentriert sich ganz und gar auf eine Sache. Singen ist auch der bewusste Umgang mit Zeit. Das Erleben, dass Langsames, Pausen und schnelle Passagen alle ihre Berechtigung haben, hilft auch in anderen Krisenmomenten. Und Teil eines größeren Ganzen zu sein, sei es im Rahmen eines Songs oder zusammen als Chor mit einer ganzen Gruppe, schenkt uns Zuversicht. All dies erlebe ich persönlich und kenne es aus meinem anderen Berufsleben“, so die vielseitige Powerfrau über ihr Rezept, Krisensituationen etwas leichter zu begegnen.



Jule Seemannstochter ist Sängerin, solange sie denken kann. Mit der Mannschaft ihres Vaters hat sie schon als Kleinkind Lieder aus aller Welt gesungen. Songtexte schreiben, Musik komponieren und das Singen begleiten sie seither. Doch zu ihrem Hauptberuf hat sie die Musik erst vor wenigen Jahren gemacht. Zunächst hat sie Pädagogik und Psychologie studiert und in der Erwachsenenbildung gearbeitet, bildet sich zudem zum systemischen Coach weiter. All diese Erfahrungen und das Wissen um die tieferen Zusammenhänge der menschlichen Psyche, fließen in ihre Musik ein: „Zuallererst möchte ich mit meiner Musik anderen Menschen Kraft schenken und Lebensfreude geben.“ Menschen auf einer tieferen Ebene zu erreichen, ist ihr darüber hinaus Herzensangelegenheit: „Wir alle kennen schwere Momente und traurige Lebensphasen, in denen wir glauben, nichts geht mehr. Dann Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit zurück zu erlangen, ist der wichtige Schritt hinaus aus dem dunklen Loch. Und das kann ein Refrain sein, bei dem ich plötzlich mitsingen muss, das kann eine Liedzeile sein, die meine Seele berührt und mir wieder Hoffnung schenkt.“



Besonders bewegt sie die Rückmeldung ihrer Fans: „Wenn ich lese, dass mein Song ‚Lass uns losziehen‘ neuen Lebensmut nach dem Verlust des geliebten Lebenspartners geben konnte, macht mich das glücklich und ganz ehrfürchtig. Mit ‚Mach die Augen zu‘ will ich auch dazu motivieren, in schwierigen Zeiten für geliebte Menschen da zu sein, inne zu halten und den anderen in den Arm zu nehmen, wenn die Welt mal wieder aus den Fugen gerät.“



Und so verbindet Jule Seemannstochter als Künstlerin die Möglichkeiten ihres Genres mit den Mechanismen der Psychologie. Mit ihrem starken inneren Kompass und ihrer schier unerschöpflichen Energie hilft sie auch anderen als strahlender Leuchtturm. Die nächsten Projekte sind bereits in Vorbereitung: Als Botschafterin für das SOS-Kinderdorf Hamburg befindet sie sich nicht nur in illustrer Gesellschaft für die gute Sache mit der Band Revolverheld, sie schreibt auch einen eigenen Song für den neu entstehenden „Hafen für Familien“, dem ersten SOS-Kinderdorf in Hamburg Dulsberg. Dem Handballverein HSVH Hamburg und seinen ehrgeizigen Aufstiegsplänen zurück in die erste Bundesliga verpasst sie gerade mit einem Motivationssong eine Extraportion Rückenwind.



Nun muss nur noch ihr größter Wunsch in Erfüllung gehen: Dass sie in 2021 zusammen mit ihrer Band endlich auch wieder live für ihre ständig wachsende Fanbase da sein kann. Dann will sie mit ihren kraftvollen Deutschpop-Hymnen wieder die Bühne rocken. Bis es so weit ist, genießt die Sängerin ihre reisefreie Zeit zwischen den vielen Projekten zusammen mit ihrem Ehemann Ole, „Steuermann“ wie sie ihn liebevoll nennt, Unternehmer und Best Ager Model, und Hund Skipper, einem Aussiedoodle. Auf dem Programm stehen dann Elbspaziergänge in ihrer Wahlheimat Hamburg oder lange Strandspaziergänge an der holsteinischen Nordseeküste, wo sie aufgewachsen ist.



www.seemannstochter.com

