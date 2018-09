Kongress für Schülerzeitungsredaktionen und junge Medienmachende aus Mecklenburg-Vorpommern

Workshops, Austauschrunden, Einblicke hinter die Kulissen – Ein Tag, der sich nur um eins dreht: die Schülerzeitungsredaktionen und junge Medienmachende im Land. Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (JMMV) und die Landesinfostelle Schülerzeitung (LiSZ) beim Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern laden zum zweiten ß-kongress am 18. September 2018 nach Rostock ein.



„Der ß-kongress – sprich: SZ-Kongress – richtet sich an alle Schülerinnen, Schüler und unterstützende Lehrkräfte, die Schülerzeitungen oder Medien machen. Wir möchten euch etwas bieten, dass euch in eurem Redaktionsalltag weiterhilft und euch Inspirationen und Tipps gibt“, so Gerolf Vent vom Jugendmedienverband.



Dazu werden verschiedene Workshops veranstaltet. Neben den Themen wie Presserecht oder Sprache über Behinderung in den Medien werden auch crossmediale Workshops wie Trickkfilm oder Creative Gaming unter der Leitung von professionellen Referentinnen und Referenten angeboten. Auch für Eltern und Lehrkräfte, die die Arbeit von Schülerzeitungsredaktionen unterstützen, soll es die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung geben. „In diesem Jahr richtet sich die Veranstaltung nicht nur an junge Menschen, die bereits in einer Schülerzeitung aktiv sind oder eine gründen wollen, sondern auch an diejeningen, die an eigenen Medienprojekten wie einem Blog oder Podcast interessiert sind.“, sagt Gerolf Vent vom Jugendmedienverband.



Teilnehmen können interessierte Jugendliche oder Schülerzeitungsredaktionen aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Anmeldefrist wurde bis zum 11.09.2018 verlängert. Die Teilnahme am ß-Kongress ist kostenlos. Fahrtkosten können auf Antrag anteilig erstattet werden. Mehr Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter www.szkongress.jmmv.de

Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Der Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. ist ein jugendeigener Verein, der seit 1993 Seminare und Veranstaltungen für Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern durchführt. Er versteht sich als Interessenvertretung junger Medienmacher. Weitere Informationen zum JMMV gibt es auf der Internetseite des Vereins unter http://www.jmmv.de/.



